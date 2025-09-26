USIM contro ENAC: “Discriminazione inaccettabile, militari esclusi dall’Albo ENGA”

Lazio, Primo Piano, Roma Capitale

L’Unione Sindacale Italiana Militari (USIM) esprime il suo “più fermo dissenso” contro la decisione dell’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) di modificare i requisiti di iscrizione all’Albo Nazionale del personale di volo (ENGA), escludendo dal 1° gennaio 2025 il personale appartenente alle Forze Armate.

La nuova edizione 4 del Regolamento ENGA (art. 5, parte 2C) introduce infatti l’obbligo di “non essere in servizio militare attivo” come requisito per l’iscrizione. Una scelta definita da USIM come “discriminatoria e priva di qualsiasi valida motivazione”, che penalizzerebbe centinaia di militari già in possesso di licenze aeronautiche e abilitazioni EASA.

Secondo l’associazione, la disposizione contrasta con la normativa vigente e con il principio di libertà di esercitare attività extra-professionali. La legge, ricordano, non prevede infatti alcuna autorizzazione preventiva dei comandi per attività di formazione o docenza svolte privatamente, purché senza conflitto di interessi con il servizio.

USIM evidenzia inoltre le conseguenze pratiche della norma: “Un sottufficiale della Marina, istruttore di volo per passione, sarà costretto a smettere di insegnare solo perché in uniforme”. Una decisione che colpisce esclusivamente i militari, mentre non tocca altre categorie come Polizia di Stato o Guardia di Finanza.

“Su quale base ENAC ha scelto di escludere proprio i militari e non, ad esempio, avvocati o medici?” si domanda l’organizzazione, che ha già chiesto all’Enac, informando anche i Ministeri della Difesa e delle Infrastrutture e Trasporti, la revoca immediata del requisito ritenuto discriminatorio.

“È inaccettabile che un cittadino venga privato di un diritto solo perché serve il Paese in uniforme”, conclude USIM, annunciando che continuerà a battersi per il ripristino della possibilità per il personale delle Forze Armate di iscriversi all’Albo ENGA.