Città di Castello accoglie con entusiasmo Dove 6 il nuovo singolo di Matteo Manfucci

Dal 26 Settembre 2025 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming “Dove 6”, il nuovo singolo di Matteo Manfucci.

“Dove 6”, con un sound deciso e ritmato, impreziosito da un testo profondo e di impatto, è il nuovo singolo che anticipa il nuovo percorso artistico di Matteo Manfucci, attualmente impegnato in diversi live nel Centro Italia con la sua formazione. Attualmente l’artista è in studio per ultimare i brani che verranno pubblicati nel prossimo periodo e per tutto il 2026.

Matteo Manfucci, classe 2000, è un cantautore crossover nato e cresciuto a Città di Castello, in provincia di Perugia. Inizia il suo percorso musicale all’età di 7 anni, studiando fisarmonica. Negli anni successivi, la sua curiosità e il desiderio di migliorarsi lo hanno spinto a dedicarsi al canto, sotto la guida della grande soprano Chiara Chialli. Quest’esperienza ha arricchito il suo bagaglio artistico e gli ha fornito le basi per approfondire ulteriormente la sua formazione vocale.

La determinazione di Matteo lo ha portato a partecipare a masterclass con Luca Pitteri, con il quale ha lavorato per tre anni, affinando le sue tecniche vocali e ampliando le sue competenze artistiche. Successivamente, ha iniziato la collaborazione con l’autore e produttore milanese Daniele Piovani, con il quale prosegue tuttora il suo percorso artistico. Insieme hanno intrapreso un percorso musicale che ha portato Matteo a partecipare a vari contest, permettendogli di mettersi alla prova e di farsi notare nel panorama musicale.

Ad oggi, Matteo si esibisce in numerosi live nel suo territorio, contando più di 60 eventi all’anno, con una formazione da lui stesso creata, tra inediti e brani cover del repertorio popolare. Insegue il sogno di portare in giro la sua musica, mantenendo la sua autenticità artistica, con protagonista il bel canto, la poetica e la melodia italiana.

Nel 2025 è risultato tra i finalisti della prestigiosa manifestazione NYCANTA 2025.