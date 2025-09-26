Domani appuntamento con Massimo Martire su Canale Italia: prevenzione oncologica, associazionismo e protezione dei giovani online

Dopo il successo dell’appuntamento di ieri a Pavia, Massimo Martire è pronto a tornare in onda su Canale Italia con una nuova puntata di Notizie Oggi che unisce informazione, sensibilizzazione e impegno sociale. Durante la trasmissione di domani, Martire affronterà il tema della prevenzione oncologica, con il contributo di uno psicologo per approfondire l’aspetto psicologico legato alla salute.

Ampio spazio sarà dedicato anche all’associazionismo e al terzo settore, con ospiti provenienti dalla Puglia, e alla presentazione del progetto “Futuro Sicuro” di Liberi su Nasce, volto a contrastare bullismo, cyberbullismo, pedopornografia, dipendenza da social e truffe sentimentali online.

La puntata si chiuderà con un focus sulla Calabria, dove Martire sarà presto ospite (a Vibo Valentia e a Rende) per ricevere un riconoscimento in occasione del Longevity Day Italia, evento dedicato alla promozione della salute e della longevità e il Premio Social promosso dall’Associazione nazionale Rachele Nardo LLFF