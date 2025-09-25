L’Università di Pavia ospita una serata dedicata a Cipro, crocevia di miti e civiltà

L’Aula del ’400 dell’Università di Pavia sta facendo da cornice ad un evento culturale interamente dedicato a Cipro, terra di miti e leggende, patria di Afrodite e ponte tra Europa e Mediterraneo. La serata, organizzata dall’associazione culturale Il Partenone, unisce riflessione, memoria e degustazione, con un programma denso di interventi e contributi.

Dopo l’introduzione di Andrea Mitsiopoulos, presidente de Il Partenone, sono previsti gli interventi con i saluti istituzionali del prof. Matteo Alvaro dell’Università di Pavia, il dott. Francesco Brendolise del Comune di Pavia, il dott. Pietro Kuciukian, Console Generale Onorario di Armenia a Milano, e il prof. Andrea Zatti, Rettore del Collegio Universitario Fratelli Cairoli.

La serata entra nel vivo (poco prima delle 21) con la presentazione del libro Afrodite in fiamme, alla presenza dell’autrice Lina Ellina, in dialogo con il professor Maurizio Maccarrini. A seguire sarà proiettato il documentario L’anima dimenticata di Cipro, firmato dal regista Massimo Martire.

Un momento centrale è la tavola rotonda Cipro: un ponte tra Europa e Mediterraneo, con la partecipazione di studiosi, giornalisti ed esperti: da Maurizio Maccarrini a Oscar Santilli Marcegiani, da Gastone Breccia a Massimo Martire, fino a Francesco De Palo e Guglielmo Brusco. Un contributo significativo arriva anche da Ioannis Tziros, autore del prologo del volume e già Console Onorario di Cipro a Milano.

La conclusione ha un sapore autentico con la degustazione di vini ciprioti presentata da Roberto Pace della FISAR Pavia. L’evento, patrocinato dall’Ambasciata della Repubblica di Cipro, dall’Università di Pavia, dal Comune di Pavia, dal Collegio Cairoli e da ERSU Pavia, si è rivelato un’occasione di incontro tra culture, di riscoperta delle radici comuni del Mediterraneo e di valorizzazione del dialogo internazionale.