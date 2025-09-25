Mare

Friuli Venezia Giulia

Penso alla mia vita

e ci vedo il mare!

Vorrei parlarti e non trovo

le parole, strappamele dalla gola

così come hai fatto con il mio cuore .

Ti guardo senza mai stancarmi

le mie parole non basterebbero

per dirti quanto ti amo.

E tu lo sai!

Lo sai che mi incanti

quanto sia perso per te.

Le parole non servono

non basterebbero per farti capire

ciò che provo quando mi trovo

davanti ai tuoi infiniti occhi

quando mi sei distante

quando non ti vedo …

ecco allora che i miei occhi non servono

rimango in silenzio … è l’unica maniera

per dirti che ti amo

che sono felice quando rimango ore

a guardarti senza una parola!

Vincenzo Calafiore