Mare
Penso alla mia vita
e ci vedo il mare!
Vorrei parlarti e non trovo
le parole, strappamele dalla gola
così come hai fatto con il mio cuore .
Ti guardo senza mai stancarmi
le mie parole non basterebbero
per dirti quanto ti amo.
E tu lo sai!
Lo sai che mi incanti
quanto sia perso per te.
Le parole non servono
non basterebbero per farti capire
ciò che provo quando mi trovo
davanti ai tuoi infiniti occhi
quando mi sei distante
quando non ti vedo …
ecco allora che i miei occhi non servono
rimango in silenzio … è l’unica maniera
per dirti che ti amo
che sono felice quando rimango ore
a guardarti senza una parola!
Vincenzo Calafiore