Rende. Unical, approvate dieci Scuole di specializzazione in Medicina: al via dall’1 novembre

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha dato il via libera a tutte le richieste di accreditamento presentate dall’Università della Calabria. A partire dall’1 novembre saranno attive dieci Scuole di specializzazione in Medicina, un traguardo definito straordinario che rafforza la formazione dei medici specialisti sul territorio e apre nuove prospettive per il sistema sanitario calabrese.

Le nuove Scuole attivate sono:

Anatomia Patologica – 2 posti

– 2 posti Chirurgia Generale – 8 posti

– 8 posti Chirurgia Toracica – 8 posti

– 8 posti Ematologia – 2 posti

– 2 posti Ginecologia e Ostetricia – 8 posti

– 8 posti Malattie dell’apparato cardiovascolare – 14 posti

– 14 posti Medicina Interna – 11 posti

– 11 posti Nefrologia – 6 posti

– 6 posti Otorinolaringoiatria – 4 posti

– 4 posti Patologia Clinica e Biochimica Clinica – 4 posti

Il calendario prevede:

Scelta delle scuole dal 23 al 29 settembre

dal 23 al 29 settembre Pubblicazione delle assegnazioni il 30 settembre

il 30 settembre Immatricolazioni entro le ore 12:00 del 6 ottobre

entro le ore 12:00 del 6 ottobre Avvio delle attività didattiche dall’1 novembre

Un passo importante che consolida il ruolo dell’Unical nel panorama accademico e sanitario nazionale, offrendo nuove opportunità di crescita e formazione ai giovani medici calabresi.