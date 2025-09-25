Rende. Unical, approvate dieci Scuole di specializzazione in Medicina: al via dall’1 novembre

Calabria, Salute
unical

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha dato il via libera a tutte le richieste di accreditamento presentate dall’Università della Calabria. A partire dall’1 novembre saranno attive dieci Scuole di specializzazione in Medicina, un traguardo definito straordinario che rafforza la formazione dei medici specialisti sul territorio e apre nuove prospettive per il sistema sanitario calabrese.

Le nuove Scuole attivate sono:

  • Anatomia Patologica – 2 posti
  • Chirurgia Generale – 8 posti
  • Chirurgia Toracica – 8 posti
  • Ematologia – 2 posti
  • Ginecologia e Ostetricia – 8 posti
  • Malattie dell’apparato cardiovascolare – 14 posti
  • Medicina Interna – 11 posti
  • Nefrologia – 6 posti
  • Otorinolaringoiatria – 4 posti
  • Patologia Clinica e Biochimica Clinica – 4 posti

Il calendario prevede:

  • Scelta delle scuole dal 23 al 29 settembre
  • Pubblicazione delle assegnazioni il 30 settembre
  • Immatricolazioni entro le ore 12:00 del 6 ottobre
  • Avvio delle attività didattiche dall’1 novembre

Un passo importante che consolida il ruolo dell’Unical nel panorama accademico e sanitario nazionale, offrendo nuove opportunità di crescita e formazione ai giovani medici calabresi.