Rende. Unical, approvate dieci Scuole di specializzazione in Medicina: al via dall’1 novembre
Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha dato il via libera a tutte le richieste di accreditamento presentate dall’Università della Calabria. A partire dall’1 novembre saranno attive dieci Scuole di specializzazione in Medicina, un traguardo definito straordinario che rafforza la formazione dei medici specialisti sul territorio e apre nuove prospettive per il sistema sanitario calabrese.
Le nuove Scuole attivate sono:
- Anatomia Patologica – 2 posti
- Chirurgia Generale – 8 posti
- Chirurgia Toracica – 8 posti
- Ematologia – 2 posti
- Ginecologia e Ostetricia – 8 posti
- Malattie dell’apparato cardiovascolare – 14 posti
- Medicina Interna – 11 posti
- Nefrologia – 6 posti
- Otorinolaringoiatria – 4 posti
- Patologia Clinica e Biochimica Clinica – 4 posti
Il calendario prevede:
- Scelta delle scuole dal 23 al 29 settembre
- Pubblicazione delle assegnazioni il 30 settembre
- Immatricolazioni entro le ore 12:00 del 6 ottobre
- Avvio delle attività didattiche dall’1 novembre
Un passo importante che consolida il ruolo dell’Unical nel panorama accademico e sanitario nazionale, offrendo nuove opportunità di crescita e formazione ai giovani medici calabresi.