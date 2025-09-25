Antonio Chiaramonte nominato Responsabile per il Sud Italia di ITA.C.A.

ITA.C.A., (Associazione Italiana Cinema e Audiovisivo) con oltre cento associati produttori e distributori italiani, ha scelto Antonio Chiaramonte come nuovo Responsabile per il Sud Italia. Una nomina che conferma il suo ruolo di leader nel settore cinematografico e distributivo del Sud Italia e che rappresenta un passo significativo per rafforzare la presenza dell’associazione sull’isola. Con questa designazione, la Sicilia potrà contare su una guida esperta e determinata a promuovere il cinema come motore culturale, professionale ed economico.

Cosa significa per lei entrare a far parte di ITA.C.A. come Responsabile del Sud Italia

“Significa contribuire a un progetto nazionale che mette al centro i produttori cinematografici. È un incarico che mi onora e che intendo svolgere con impegno, perché sono convinto che la Sicilia possa diventare un punto di riferimento per l’audiovisivo in Italia.”

Quali sono le priorità che porterà avanti in questo nuovo ruolo

“In primo luogo, lavorerò per creare sinergie tra i produttori siciliani e quelli del resto d’Italia, facilitando coproduzioni e nuove opportunità di distribuzione. Poi punterò sulla formazione, perché senza giovani preparati non c’è futuro per il cinema. Infine, voglio attrarre produzioni estere in Sicilia, valorizzando le nostre location e il nostro capitale umano.”

Che messaggio vuole dare ai giovani che aspirano a lavorare nel cinema

“Il messaggio è semplice: con ITA.C.A. e con il lavoro che stiamo portando avanti, non è più necessario abbandonare la Sicilia per inseguire i propri sogni. Qui ci sono percorsi di formazione, produzioni reali e opportunità concrete. Il cinema non deve più essere un treno che passa lontano: adesso passa anche da qui.

Come vede il futuro della Sicilia nel panorama cinematografico nazionale e internazionale

“Lo vedo con ottimismo. La Sicilia ha tutte le carte in regola per diventare un polo attrattivo: professionalità, accademie, produzioni locali e location straordinarie. Con il supporto di ITA.C.A. e delle istituzioni, possiamo fare il salto di qualità e rendere l’isola protagonista in Italia e all’estero.