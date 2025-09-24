“Nella mia conchiglia”: il nuovo libro di Daniela Tumiati, un viaggio tra suoni e mondi dell’autismo

di Simona Toma *

«Siamo tutti diversi. Non c’è standard per esseri umani». Con questa citazione di Stephen Hawking si apre Nella mia conchiglia – Viaggio tra suoni e mondi dell’autismo, il nuovo libro firmato da Daniela Tumiati, che affronta il tema dell’autismo con una prospettiva intima e autentica.

L’opera non si propone di spiegare la complessità di questa condizione, ma di raccontarla attraverso la voce e l’esperienza di una madre che osserva, accoglie e condivide con sensibilità. Ogni pagina è attraversata da emozioni, intuizioni, silenzi e ironia, senza mai cedere al giudizio o al pietismo.

Il titolo stesso evoca un luogo protetto, una conchiglia da ascoltare più che da invadere. È questo l’invito più potente del libro: rallentare, ascoltare davvero e riconoscere l’unicità dell’altro senza volerlo cambiare.

Secondo la direttrice editoriale di Libritalia, Simona Toma, Nella mia conchiglia è «un testo che non pretende di spiegare l’autismo, ma che lo racconta con rara umanità. Una lettura che accarezza, che fa riflettere e che lascia una traccia».

Destinato a genitori, educatori e lettori curiosi, il libro si presenta come un percorso di empatia e consapevolezza capace di avvicinare il lettore a un mondo spesso raccontato solo da prospettive tecniche, restituendogli invece tutta la sua dimensione umana.

* Direttrice Editoriale Libritalia