Barletta: consegnate medaglie d’onore alla memoria di tre internati militari pugliesi

Questa mattina, il Prefetto di Barletta-Andria-Trani, Silvana D’Agostino, ha consegnato le medaglie d’onore alla memoria di Giuseppe Binetti di Barletta, Michele Di Palma di Andria e Vincenzo Frisari di Bisceglie, deportati e internati nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Le onorificenze sono state ritirate dai familiari dei tre cittadini, nell’ambito della “Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi”, istituita con legge n. 6 del 13 gennaio scorso.

La cerimonia si è aperta con i saluti istituzionali del Dirigente Scolastico del Liceo “Cafiero” di Barletta, Rosanna Diviccaro, del Prefetto D’Agostino e del Sindaco di Barletta, Cosimo Damiano Cannito. A seguire, Giacomo Colaprice, docente di lettere e dottorando in Storia Contemporanea all’Università di Bari, ha ricostruito la resistenza e le sofferenze degli Internati Militari Pugliesi.

Gli studenti del “Cafiero” hanno quindi raccontato le drammatiche esperienze vissute da Binetti, Di Palma e Frisari, proponendo una riflessione sull’eredità morale lasciata dagli internati.

Nel suo intervento, il Prefetto D’Agostino ha sottolineato l’importanza della memoria storica come fondamento per una cultura di pace: “Per la prima volta nella storia, lo scorso 20 settembre si è celebrata in tutta Italia la Giornata nazionale in ricordo degli internati militari italiani nei campi di concentramento tedeschi. Oggi, con la consegna delle medaglie d’onore, vogliamo restituire voce a chi non ha più voce, ricordando storie di sofferenza affinché diventino un inno alla pace. Ricordare il loro sacrificio significa riconoscere il prezzo della libertà e l’importanza di non dimenticare, affinché simili tragedie non si ripetano mai più”.