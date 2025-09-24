Abu Mazen accoglie il riconoscimento dello Stato palestinese da parte di cinque Paesi europei
Il Presidente palestinese Mahmoud Abbas (Abu Mazen) ha espresso soddisfazione per l’annuncio del riconoscimento dello Stato di Palestina da parte di Belgio, Lussemburgo, Monaco, Malta e Andorra.
Secondo Abbas, si tratta di un passo storico che “riconosce il diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione, alla libertà e all’indipendenza” e che potrà aprire la strada “all’attuazione della soluzione dei due Stati, consentendo allo Stato di Palestina di convivere fianco a fianco con lo Stato di Israele in sicurezza, pace e buon vicinato”.
Il leader palestinese ha inoltre ribadito le priorità politiche e umanitarie della sua agenda: il cessate il fuoco immediato, l’invio di aiuti alla popolazione, il rilascio di tutti gli ostaggi e dei prigionieri, il completo ritiro delle forze israeliane dalla Striscia di Gaza, l’assunzione piena delle responsabilità da parte dello Stato di Palestina, l’avvio della ricostruzione e la fine delle attività di insediamento e del “terrorismo dei coloni”.