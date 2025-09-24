Lega Pro girone C sesta giornata vince (1-2) il Crotone in trasferta contro l’Atalanta U23

Lega Pro girone C sesta giornata secondo successo esterno (terzo stagionale) del Crotone e attacco che continua a segnare in trasferta.

Atalanta U23 1

Crotone 2

Marcatori: 70° Zunno, 78° Berto, 86° Gomez

Atalanta U23 (3-4-2-1): Vismara, Guerini, Bergonzi, Navarro (Camera), Levak, Comi, Cortinovis, Ghislandi (Berto), Misitano (Cisse), Pounga (Colombo), Vavassori, All. Bocchetti.

Crotone (4-2-3-1): Merelli, Andreoni, Berra, Di Pasquale (Cargnelutti), Groppelli, Gallo (Vinicius), Sandri, Zunno (Stronati), Gomez, Maggio (Piovanello), Murano (Perlingeri). All. Longo

Arbitro: Leonardo Di Mario di Ciampino

Assistenti: Lorenzo Chillemi (Barcellona Pozzo di Gotto)

Giuseppe Minutoli (Messina)

Quarto giudice a bordo campo: Luca De Angeli di Milano

Operatore FVS: Andrea Manzini di Voghera

Ammoniti: Guerini, Di Pasquale

Angoli: 10 a 5 per il Crotone

Recupero: 3 e 4 minuti

Pezzo forte dei pitagorici essere sempre puntuali con il gol quando gioca in trasferta. Cosa che avviene puntualmente da qualche stagione, indipendentemente dal risultato finale. Il precedente campionato è stato il migliore attacco della Lega Pro e in trasferta non ha segnato in due sole occasioni. Quest’anno la musica è sempre la stessa dopo la terza giornata fuori casa. Evento confermato anche contro l’Atalanta U23, imbattuta e senza subire gol nei due precedenti turni, piegarsi alla forza offensiva dei pitagorici formato trasferta. Crotone che continua a viaggiare imbattuta fuori casa e classifica che si accorcia verso l’alto, diversamente dai lombardi di mister Bocchetti che continua a stazionare nella parte bassa della classifica. Il turnover annunciato alla vigilia da mister Longo ed i cambi in corso d’opera non hanno smentito la possibilità di accaparrarsi l’intera posta.

Fuori Cargnelutti, Guerra, Vinicius e dentro rispettivamente Berra, Groppelli, Gallo. Tre cambi anche per mister Bocchetti che hanno interessato Navarro, Levak, Misitano al posto di Berto, Colombo, Cisse.

Calcio d’avvio da parte del Crotone che non ha fretta ad elevare il ritmo delle giocate offensive preferendo un attento controllo a centro campo con Gallo e Sandri ed in linea con Maggio a sinistra e Zunno a destra. Difesa accorta con il duo centrale composto da Di Pasquale (ottimo controllo nei confronti di Misitano) e Berra. Andreoni difensore destro e Groppelli difensore sinistro ottimi cursori lungo le fasce in sovrapposizione con Zunno e Maggio. Non sono mancate le note positive a favore del Crotone nel primo tempo quando decideva di elevare il ritmo delle giocate. Protagonisti Gomez al minuto ventinove colpiva il pallone di testa obbligando il portiere a rinviarlo oltre la traversa, e Murano al minuto quarantadue dopo ricevuto il pallone da Di Pasquale obbligava il portiere ad un difficile intervento. Calci d’angolo 5 a 3 per il Crotone nel primo tempo a dimostrazione del migliore Crotone. Ripresa con il Crotone che lascia fuori Maggio per fare posto a Piovanello per una maggiore spinta offensiva. Regge bene la formazione pitagorica in ogni reparto e non disdegna di puntare a gol ma si produce soltanto calci d’Angoli. Minuto sessantanove Gomez da fuori area calcia il pallone oltre la traversa. Un minuto dopo in ripartenza Sandri serve un ottimo pallone per Zunno che lo piazza in rete. Reagisce allo svantaggio l’Atalanta ma trova un Crotone attento in ogni giocata. Non è così al minuto settantottesimo quando Berto tutto solo in area di testa mette dentro il pallone del pareggio. Ma il Crotone c’è e al minuto ottantadue torna in vantaggio con Gomez (sesto gol stagionale) dopo un’ottima fuga di Groppelli e assist per il marcatore. Squadra oltre la sufficienza. Classifica sempre più interessante e domenica 28 settembre ore 15.00 arriva allo Scida la Casertana.