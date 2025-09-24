Giorgio Marzinotto, voce di “Musica di un Tempo” su Radio Buonumore e simbolo della passione per la radio

Dalla piccola stazione radio domestica agli studi moderni di oggi. È la storia di Giorgio Marzinotto, conduttore del programma “Musica di un Tempo” in onda ogni giovedì dalle 19:00 alle 22:00 su Radio Buonumore Lussemburgo.

Appassionato fin da giovane di comunicazioni e onde radio, il conduttore veneto Giorgio Marzinotto ha iniziato con un semplice impianto casalingo, che nel tempo si è arricchito fino a diventare una vera e propria sala regia, con più apparecchiature e anche televisori a colori. Una crescita che racconta non solo l’evoluzione tecnologica, ma anche la costanza di una passione che non si è mai spenta.

Oggi, oltre a guidare con successo la sua trasmissione dedicata alla musica di ieri e di oggi, Marzinotto è considerato un punto di riferimento nella comunità dei radioamatori. Attraverso i social condivide ricordi, racconti e immagini che testimoniano un percorso di vita intrecciato con la radio, mantenendo vivo il legame con una tradizione che unisce generazioni e territori. Veneto d’origine, da tantissimi anni è emigrante di successo, uno dei protagonisti della radio in Lussemburgo, con ascolti nel Paese europeo e in tutto il Mondo.