Atomic Srl: nuove aperture nella GDO e obiettivo Sud America nel 2025

Atomic Srl entra nella grande distribuzione organizzata e mira al mercato sudamericano: una strategia di espansione già in fase operativa.

Con un 2024 chiuso a quota 156 milioni di euro di fatturato e una crescita del +124% rispetto all’anno precedente, Atomic Srl avvia un nuovo capitolo della propria storia: ingresso ufficiale nella grande distribuzione organizzata (GDO) ed espansione internazionale verso Brasile, Colombia e Cile. La missione è chiara: diventare un partner stabile e riconosciuto per il settore della telefonia ed elettronica di consumo.

Tra le priorità annunciate dal management:

Accordi strutturati con la grande distribuzione organizzata (GDO) Espansione commerciale in Sud America

Perché ora la GDO: dalla specializzazione B2B al ruolo di partner retail

Dopo anni di focus sul canale business-to-business, Atomic è pronta a formalizzare relazioni con i principali player della GDO, evolvendo da fornitore tecnico a partner commerciale capace di gestire volumi importanti con affidabilità e rapidità.

“L’ingresso nella grande distribuzione è il passo naturale di una strategia basata su solidità operativa e time-to-market, a supporto di volumi in crescita.” — Marcello Ricci, Direttore Commerciale

Questa nuova apertura porterà Atomic ad aumentare la propria visibilità presso il grande pubblico, a rafforzare la fiducia da parte dei buyer e a posizionarsi con più forza all’interno della distribuzione italiana. Non a caso, sono già in corso contatti e accordi preliminari con alcune delle insegne più rilevanti del settore.

La rotta LATAM: un piano a lungo termine sui mercati in crescita

Parallelamente, l’azienda guarda con grande interesse al Sud America, individuato come uno dei mercati più promettenti per il futuro. Il 2025 sarà un anno cruciale in questa direzione: Atomic parteciperà come Exhibitor a IFA Berlino e al GSMx di Miami, eventi internazionali che fungeranno da piattaforma per avviare collaborazioni in Paesi strategici come Brasile, Colombia e Cile, mercati dove la domanda di elettronica — soprattutto mobile — continua a crescere.

“Guardare al Sud America significa diversificare la presenza e cogliere opportunità ad alto potenziale, con un approccio ambizioso ma sostenibile.” — sottolinea Ricci

Perché il Sud America

L’obiettivo è duplice: diversificare la presenza internazionale e intercettare una domanda tecnologica in forte crescita, soprattutto nel segmento della telefonia mobile. Mercati dinamici, con una penetrazione ancora limitata della distribuzione strutturata, che lasciano ampio spazio a operatori agili e flessibili come Atomic.

La roadmap prevede una prima fase di scouting e partnership locali, seguita da un possibile consolidamento logistico e commerciale.

Marginalità prima di tutto: la scelta di Atomic

Il percorso di Atomic non punta soltanto ad aumentare i volumi, ma pone al centro la marginalità. Per questa ragione l’azienda ha scelto di mantenere le vendite di prodotti Apple al di sotto del 5% del fatturato, concentrando invece le proprie risorse su marchi come Xiaomi, Realme, Oppo, Motorola e Honor, più redditizi e gestibili dal punto di vista logistico. Questa politica, unita alla capacità di approvvigionarsi a livello globale alle condizioni più vantaggiose, costituisce il cuore del vantaggio competitivo e assicura all’azienda una crescita solida e sostenibile.

I valori guida

La strategia di Atomic Srl si fonda su tre valori cardine – trasparenza, leadership operativa e crescita sostenibile – che, secondo il management, continueranno a rappresentare la bussola per ogni decisione futura. Questi principi non sono semplici dichiarazioni, ma elementi concreti che orientano le relazioni con partner e clienti, il modo di operare sui mercati e la visione di lungo periodo dell’azienda.

Conclusione

Con l’approdo nella grande distribuzione e l’espansione verso i mercati sudamericani, Atomic Srl consolida il proprio percorso evolutivo. Non si tratta di obiettivi astratti, ma di un piano che conferma la capacità dell’azienda di interpretare il mercato e muoversi con visione. Il nuovo anno si apre, dunque, con una strategia che bilancia stabilità e crescita, confermando Atomic tra le realtà italiane più dinamiche del settore.