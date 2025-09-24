Addio a Claudia Cardinale, icona del cinema italiano e internazionale: si è spenta a 87 anni in Francia

Claudia Cardinale, una delle più grandi dive del cinema italiano e internazionale, è morta all’età di 87 anni a Nemours, vicino Parigi, dove viveva da tempo. L’attrice, malata da tempo, si è spenta circondata dai suoi figli, come annunciato in serata dal suo agente all’AFP.

Nata a Tunisi il 15 aprile 1938 con il nome di Claude Joséphine Rose Cardinale, è stata protagonista assoluta della settima arte a partire dagli anni Sessanta, incarnando il fascino e la forza delle grandi interpreti del Novecento. Nella sua lunga carriera ha ottenuto tre David di Donatello, tre Nastri d’argento, il Leone d’oro alla carriera alla Mostra di Venezia nel 1993 e il David alla carriera nel 1997.

Tra i suoi ruoli più celebri restano scolpiti nella memoria Angelica Sedara ne Il Gattopardo di Luchino Visconti – che lei stessa definì “il più bel regalo della mia vita d’attrice” – e la misteriosa Claudia in 8½ di Federico Fellini. Indimenticabili anche le interpretazioni in Il bell’Antonio di Mauro Bolognini, La ragazza con la valigia di Valerio Zurlini, La ragazza di Bube di Luigi Comencini, La pelle di Liliana Cavani, senza dimenticare i ruoli storici in Austerlitz e Claretta.

Con oltre 150 film all’attivo, Cardinale ha attraversato generi e linguaggi: dalla commedia all’italiana agli spaghetti western, dai grandi drammi storici al cinema hollywoodiano, recitando accanto a star come John Wayne, Sean Connery, Burt Lancaster, Henry Fonda, Orson Welles e Anthony Quinn. Ha lavorato sotto la direzione di maestri come Visconti, Fellini, Blake Edwards, Werner Herzog e Manuel de Oliveira, portando il suo talento e la sua voce unica oltre i confini nazionali.

Il 1963 segnò una svolta epocale nella sua carriera: nello stesso anno recitò contemporaneamente per Visconti e Fellini, due registi diversissimi, tra rigore e caos creativo. Fellini fu il primo a volerla non doppiata, riconoscendo nella sua voce un tratto autentico e irripetibile.

Claudia Cardinale ha rappresentato per più di sessant’anni il volto luminoso del cinema italiano, diventando simbolo di eleganza, intensità e magnetismo. Con la sua scomparsa si chiude una pagina irripetibile della storia del cinema mondiale.