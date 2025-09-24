Roma. Incidente a Fonte Nuova, si ribalta con l’auto sulla Nomentana: morto il 21enne Valerio Gaist, grave la fidanzata 16enne

Tragedia della strada nella tarda serata di lunedì a Fonte Nuova, lungo via Nomentana. Un ragazzo romano di 21 anni, Valerio Gaist, ha perso la vita dopo che l’auto sulla quale viaggiava si è ribaltata più volte finendo contro un albero. Gravemente ferita la sua fidanzata sedicenne, trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea di Roma, dove è ricoverata in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Monterotondo, Gaist era alla guida della sua Peugeot quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del veicolo. Non si esclude che a contribuire siano stati la velocità sostenuta e l’asfalto reso viscido dalla pioggia. Dopo lo schianto contro l’albero, la vettura si è ribaltata più volte terminando la corsa sul lato della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari dell’Ares 118 che hanno potuto solo constatare il decesso del giovane. La minore, residente a Monterotondo, è stata invece soccorsa e trasferita in ospedale.

Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e dati per chiarire la dinamica del sinistro. Intanto cresce l’allarme sulla sicurezza stradale: dall’inizio dell’anno tra Roma e provincia si contano già oltre 140 vittime della strada, 78 delle quali nell’area urbana della Capitale.