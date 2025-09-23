L’USIM incontra l’onorevole Giovanni Maiorano per la presentazione di una proposta di legge sul trattamento economico del personale militare

Nella giornata di ieri l’Unione Sindacale Italiana Marina, ha avuto il piacere di incontrare l’onorevole Giovanni Maiorano, per discutere alcuni temi molto importanti, riguardanti il trattamento economico del personale militare. È quanto si legge in una nota dell’USIM.

L’onorevole, da sempre vicino alle donne e agli uomini in divisa, anche perché proveniente dalla Polizia di Stato, garantendo il suo impegno, ha accolto con entusiasmo l’idea di risolvere il problema delle sperequazioni economiche che, purtroppo, attualmente sussistono tra colleghi che, seppur impegnati nelle medesime attività, non percepiscono gli stessi emolumenti.

Nello stesso incontro è stata anche presentata la volontà di richiedere un intervento del legislatore circa la questione dell’ art. 11 della Legge 42 del 2025: la norma, infatti, ha previsto la corresponsione di incentivi economici anche ai dirigenti militari che assolvono funzioni tecnico-amministrative nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, espletate ai sensi del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (decreto legislativo 36/2023); non sembra, equo, tuttavia, che non sia stata riconosciuta a tale disciplina efficacia retroattiva, dal momento dell’entrata in vigore del suddetto Codice.

L’USIM è consapevole del fatto che il mancato riconoscimento economico per il lavoro svolto genera una sfiducia da parte del personale militare della Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e, pertanto, si impegna a rilevare ogni disparità di trattamento e portarla all’attenzione di chi di dovere, per fare in modo che la stessa venga superata.