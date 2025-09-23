USIM: al fianco dei turnisti della Guardia Costiera e alla guida di una proposta normativa

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota della Segreteria Generale Nazionale USIM. I turnisti delle Sale Operative della Guardia Costiera svolgono un ruolo cruciale nella sicurezza in mare, garantendo la copertura H24, sette giorni su sette. Sono la prima linea di intervento in caso di emergenze, coordinando soccorsi, allertando unità operative e assicurando la continuità dei servizi. Un impegno gravoso e indispensabile che, però, da sempre non trova adeguato riconoscimento né sul piano economico né su quello normativo.

Nonostante la responsabilità e la complessità del loro lavoro, il personale turnista percepisce un’indennità minima e uniforme, senza differenze tra lavoro diurno, notturno o festivo. Mancano inoltre tutele specifiche in materia di sicurezza e salute, pur considerando i rischi legati ai turni ciclici, all’usura psicofisica e al presidio notturno spesso affidato a una sola persona. Tutto ciò determina una disparità evidente rispetto ad altre Forze Armate e di Polizia, dove le condizioni economiche e normative risultano più favorevoli e maggiormente riconoscitrici dello sforzo richiesto.

USIM, il sindacato impegnato nella tutela del personale militare, ha già sviluppato una visione chiara delle necessità dei turnisti e sta definendo una proposta normativa concreta per modificare le attuali disposizioni di legge. L’obiettivo è garantire una piena valorizzazione economica e normativa del personale, assicurando tutele specifiche per chi lavora in condizioni continuative e usuranti.

USIM si impegna costantemente a portare queste istanze direttamente alla classe parlamentare che legifera, affinché chi garantisce la sicurezza del mare riceva finalmente diritti, tutele e una retribuzione adeguata al servizio reso. La proposta normativa in fase di definizione rappresenta un passo decisivo per garantire giustizia e pari riconoscimento a chi, giorno e notte, assicura la sicurezza dei cittadini e delle attività in mare.