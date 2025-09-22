Sansepolcro, il MAC Giovani contro le parole di Alice Bricca: “Il futuro si costruisce qui”

“Noi non scappiamo: il futuro si costruisce qui”. Con questo slogan il Movimento Il Mondo al Contrario Giovani (MAC Giovani) ha diffuso un comunicato ufficiale in risposta alle dichiarazioni rese in Consiglio comunale dall’esponente del Partito Democratico Alice Bricca.

Secondo Bricca, per i giovani italiani l’unica via di salvezza resterebbe “fare le valigie e cercare un futuro altrove”. Una posizione definita dal movimento “inaccettabile, soprattutto da chi è chiamato a rappresentare le istituzioni”.

Il MAC Giovani ha respinto con fermezza una visione ritenuta “rassegnata e rinunciataria”:

“L’Italia è la nostra casa, è il Paese per cui lottiamo e in cui crediamo. Non accetteremo mai che intere generazioni siano incoraggiate a pensare che la sola soluzione sia abbandonare la propria terra”.

Il movimento giovanile ha sottolineato come la storia italiana dimostri che i periodi più difficili sono stati superati grazie a chi ha scelto di restare e di battersi per il bene della comunità. Da qui l’appello alle istituzioni: chi ricopre cariche pubbliche – ribadisce il MAC – ha il dovere morale e politico di “incoraggiare e sostenere i giovani, non di invitarli a fuggire”.

Il comunicato si chiude con un messaggio di fiducia e di impegno: