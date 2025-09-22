Maltempo al Nord-Ovest: esonda il Seveso a Milano, frane e allagamenti in Piemonte e Liguria

L’arrivo dell’autunno ha portato con sé una violenta ondata di maltempo che ha colpito in particolare Lombardia, Liguria e Piemonte. A Spigno Monferrato, nell’Alessandrino, sono in corso le ricerche in elicottero di una donna segnalata come dispersa, mentre quindici persone risultano isolate in un campeggio a causa di una frana provocata dall’innalzamento dei corsi d’acqua.

Domenica è stata diramata un’allerta arancione in diverse zone di Lombardia e Liguria. Già dalla notte le precipitazioni si sono abbattute con forza sulla provincia di Milano: all’alba erano caduti 30 millimetri di pioggia nel capoluogo, con picchi oltre gli 80 millimetri a Paderno Dugnano e Seveso. Il fiume Seveso è esondato nel quartiere Prato Centenaro, allagando strade e sottopassi, con auto bloccate e black-out localizzati. A Niguarda è stata evacuata una scuola paritaria. Anche il fiume Lambro è monitorato con attenzione per il rischio di esondazioni.

A Milano i vigili del fuoco hanno effettuato oltre cento interventi in poche ore. L’ondata di maltempo ha colpito anche il Tribunale, dove infiltrazioni d’acqua hanno costretto a interrompere l’attività per ragioni di sicurezza. L’assessore alla Protezione civile Marco Granelli ha raccomandato “la massima attenzione” e ha disposto l’attivazione dei controlli su sottopassi, fognature e paratie mobili nei quartieri più esposti.

In Lombardia forti criticità si registrano nelle province di Como, Monza e Varese. Nel Comasco numerose strade e sottopassi sono allagati, con un automobilista soccorso a Turate dopo essere rimasto intrappolato in un sottopasso. Una frana ha interessato il comune di Brusimpiano, costringendo alla chiusura della strada statale di Porto Ceresio. A Colonno, sul lago di Como, un’altra frana ha coinvolto un’auto senza provocare feriti, bloccando la statale “Regina”.

Situazione difficile anche in Liguria, dove il fiume Bormida è esondato in Val Bormida, colpendo in particolare i comuni di Dego, Cairo Montenotte, Piana Crixia e Mallare. Nella notte sono caduti fino a 413 millimetri di pioggia in 8 ore, con centinaia di richieste di soccorso ai vigili del fuoco. In tutta la regione, tranne che a Imperia, le scuole sono rimaste chiuse. La viabilità ferroviaria è compromessa: sospese le linee Savona-Alessandria, Savona-Torino e Breil-Ventimiglia, mentre rallentamenti si registrano sulla Genova-Torino e sulla Ventimiglia-Genova.

Nel Piemonte al confine con la Liguria sono stati registrati oltre 265 millimetri di pioggia in Alta Val Bormida e oltre 100 tra Ovadese e Acquese. Diverse case risultano allagate e alcuni centri isolati. Scuole chiuse a Ovada, Gavi, Tassarolo, Bosio e Silvano d’Orba.

Allerta gialla anche in Valle d’Aosta, dove nel comune di Challand-Saint-Victor si è verificata la caduta di massi lungo la strada regionale 45, riaperta a senso unico alternato.

Le previsioni indicano che le piogge continueranno nelle prossime ore, mantenendo alto il livello di allerta su tutto il Nord-Ovest.