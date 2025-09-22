Perugia. È partita la nuova stagione di Senza Filtro con Mirko Romoli su Primantenna FM

È ufficialmente iniziata oggi, lunedì 22 settembre, la stagione 2025/2026 di Senza Filtro, il programma di intrattenimento e musica condotto da Mirko Romoli in diretta su Primantenna FM.

Un ritorno atteso dagli ascoltatori, che ogni pomeriggio dalle 16 alle 18 possono sintonizzarsi per due ore di musica, energia e compagnia. L’avvio della settimana segna già il tono di quella che si annuncia come una stagione frizzante e interattiva, con un rapporto diretto tra speaker e pubblico.

Come sempre, i protagonisti sono anche gli ascoltatori: per richiedere la propria canzone e dedicare un brano a chi si vuole bene, è possibile inviare un messaggio al 393 3344550. Un numero diretto che permette a tutti di essere parte integrante della trasmissione.

Con Senza Filtro, Mirko Romoli conferma il suo stile immediato e coinvolgente, fatto di dialogo e buona musica, capace di unire i grandi successi del passato alle hit più recenti.

Primantenna FM inaugura così la sua nuova stagione radiofonica con una delle voci più amate dal pubblico, pronta ad accompagnare i pomeriggi degli ascoltatori con un appuntamento che promette ancora tante sorprese.