Ad Adelaide la 32ª Festa di Maria SS. di tutte le Grazie

Grande partecipazione alla celebrazione organizzata dall’Associazione Sinopolese

Si è svolta ad Adelaide presso la Mater Christi Church la 32ª edizione della Festa di Maria SS. di Tutte le Grazie, promossa dal Comitato dell’Associazione Sinopolese del South Australia.

Nata come ricorrenza religiosa in onore della Madonna delle Grazie, la festa si è trasformata negli anni in un appuntamento che unisce spiritualità e tradizione, diventando un punto di riferimento per la comunità italo-australiana.

Oltre ai momenti di preghiera e devozione, l’evento ha offerto spazio alla convivialità con stand gastronomici, musica, canti e momenti di aggregazione. Una festa che non solo custodisce la fede, ma valorizza e rinnova l’identità culturale italiana, mantenendo vivo il legame con le radici e aprendosi a tutta la cittadinanza.

Il sindaco Angela Evans, presente alla manifestazione, ha sottolineato come “questa celebrazione sia profondamente spirituale e al tempo stesso un orgoglioso patrimonio culturale, capace di unire persone di ogni età e provenienza in un clima di gioia e condivisione”.