Giovani talenti in gara a Primo passo per Sognare: sogni, passione e musica

Cresce l’attesa per la nuova edizione di Primo passo per Sognare, il concorso che negli ultimi anni ha dato visibilità a numerosi giovani talenti del panorama musicale italiano. Tra i protagonisti che si esibiranno sul palco ci sono quattro voci promettenti, ognuna con una storia diversa ma accomunate da una grande passione per la musica.

Ilaria Rita Santarelli, nata a Bari nel 2011, ha iniziato il suo percorso artistico da bambina tra danza classica e moderna. A 9 anni, però, ha scelto di seguire la strada del canto, formandosi presso l’associazione culturale Canta e Sogna con l’insegnante Antonella Favia. Dal 2021 partecipa a concorsi locali, regionali e nazionali, collezionando podi e riconoscimenti. Oggi frequenta il primo anno del liceo musicale “Cirillo” di Bari, studia pianoforte e chitarra acustica e si prepara con entusiasmo alla finale di ottobre di Primo passo per Sognare.

Sara Castellini, in arte Rosanera, è una cantautrice nata a Sarzana nel 1991. Mamma di tre bambini, ha trasformato in musica la sua vita quotidiana, scrivendo testi autobiografici. Dopo anni di timidezza, ha deciso di studiare canto e da due anni partecipa a concorsi canori con ottimi risultati. Nel 2024 è arrivata in finale al Cantagiro e a Primo passo per Sognare, mentre nel 2025 ha conquistato il secondo posto al Cantagiro sezione inediti. Il 4 ottobre sarà nuovamente a Napoli per inseguire il suo sogno.

Dalla Calabria arriva Andrea Moschella, classe 2008, che ha scoperto la passione per il canto tre anni fa. A soli 17 anni ha già mostrato grande impegno nello studio e una notevole determinazione. Per lui, Primo passo per Sognare rappresenta non solo una competizione, ma soprattutto un’occasione di crescita personale e artistica.

Infine, Sofia Composto, tredicenne romana, porta sul palco la freschezza della sua giovane età unita a una forte vocazione musicale. Ha iniziato a cantare da piccola e già a 5 anni frequentava la scuola “Anton Rubinstein”. Ha studiato solfeggio, canto e pianoforte, partecipando anche alle selezioni dello Zecchino d’Oro. Oggi è allieva della JP Vocal Studio Academy di Johanna Pezone e ha già calcato palchi importanti, arrivando in finale a concorsi come Je so pazzo e Il Cantagiro.

Tutti e quattro, con storie diverse ma un’unica passione, saranno tra i protagonisti della prossima edizione di Primo passo per Sognare, pronti a trasformare la loro voce in futuro.