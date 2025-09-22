Crotone, il sindaco Voce invia una lettera alla presidente del Consiglio affinché l’Italia riconosca lo stato della Palestina

Il sindaco Voce ha inviato una lettera aperta alla presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni affinché lo Stato Italiano riconosca lo Stato di Palestina e richieda la cessazione immediata delle operazioni militari a Gaza.

Ecco il testo della nota:

Gentile Presidente del Consiglio,

Le scrivo non solo come sindaco della città di Crotone, ma come portavoce di una comunità che chiede giustizia, pace e un gesto concreto da parte dello Stato Italiano.

In questi mesi, le immagini della sofferenza umana nella Striscia di Gaza hanno scosso le coscienze di milioni di persone.

Donne, bambini, anziani, civili inermi, continuano a perdere la vita, sotto la pioggia di razzi, bombardamenti, privazioni sanitarie, fame, distruzione delle infrastrutture essenziali.

È doveroso che uno Stato come il nostro fondato sui principi della Costituzione, sui Valori dei Diritti Umani, sulla Carta delle Nazioni Unite non resti in silenzio davanti a ciò che appare sempre più come una tragedia umanitaria ed etica.

Pertanto unendomi a tante voci che si levano nel nostro paese chiedo che il Governo Italiano riconosca ufficialmente lo Stato di Palestina e che pretenda immediatamente il cessate il fuoco permanente nella Striscia di Gaza, affinché si ponga fine all’uccisione indiscriminata di civili e si permetta l’accesso urgente e sicuro agli aiuti umanitari.

La storia guarderà con rispetto quei governi che nei momenti più difficili hanno scelto di essere dalla parte dei valori umani.

Un gesto come il riconoscimento di Palestina non è una provocazione: è un passo concreto verso la pace, verso il rispetto della dignità umana, verso la coerenza con i nostri impegni internazionali.

Non chiediamo gesti simbolici: chiediamo scelte politiche che siano testimonianza del valore della vita, della giustizia, del diritto alla libertà.

Confidiamo che farà la scelta giusta, per l’Italia e per il mondo.