Spoleto. Crolla parte dell’ex rimessaggio ferroviario: nessun ferito, area transennata

Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14.00, quando la copertura e parte della struttura dell’ex rimessaggio dei vagoni della ferrovia Spoleto–Norcia sono crollate improvvisamente.

L’allarme è stato immediato, poiché uno dei muri perimetrali dell’edificio si affaccia su un passaggio pedonale molto frequentato, in prossimità di una scuola elementare, di due scuole dell’infanzia e della sede della Scuola Allievi Sottufficiali della Polizia di Stato. In un primo momento si è temuto il coinvolgimento di persone.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Spoleto, con il supporto di un’autopiattaforma tridimensionale (TRID), insieme a Polizia Locale, Polizia di Stato, personale sanitario del 118 e tecnici del Comune.

Le verifiche hanno fortunatamente escluso la presenza di feriti o persone coinvolte. L’intera area è stata immediatamente messa in sicurezza e transennata per evitare ulteriori rischi.