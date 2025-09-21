Tragedia in montagna: muore scalatore 36enne a San Martino di Castrozza

Tragedia sulle Dolomiti: Riccardo De Anna, 36 anni, ha perso la vita in un incidente avvenuto mentre scalava la Torre meridionale delle Torri di Neva, lungo la Via dei Pacifici. Secondo quanto ricostruito, l’uomo è precipitato per circa ottanta metri. Il compagno di cordata ha immediatamente lanciato l’allarme e il corpo è stato recuperato dai soccorsi e trasferito al Rifugio Boz.

Originario di Montebelluna, Riccardo De Anna viveva nella frazione di Contea insieme alla madre, dopo un periodo lontano da casa. Professionista nel campo della fisioterapia e massaggiatore, esercitava la sua attività tra Montebelluna e Castelfranco Veneto.

Appassionato di montagna e ciclismo fin da giovane, era iscritto al CAI di Montebelluna dal 2015 ed era molto conosciuto nell’ambiente alpinistico locale. Attivo anche nel sociale e nelle tradizioni del territorio, aveva fatto parte della contrada del Pozzo di Posmon, partecipando fino ai 23-24 anni alle sfilate storiche come figurante.

Amici e conoscenti lo ricordano come un giovane preparato, cordiale e appassionato di sport e vita all’aria aperta. La scomparsa di Riccardo De Anna ha lasciato sgomenti familiari, amici e l’intera comunità di Montebelluna.