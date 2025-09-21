Castrolibero, al via il progetto “Insieme” per la salute femminile

Parte a Castrolibero il progetto “Insieme”, un’iniziativa dedicata alla salute femminile promossa dal Comune in collaborazione con l’associazione Anteas Cosenza e realizzata grazie al sostegno di Komen Italia ETS.

Il progetto è rivolto principalmente alle donne con diagnosi di tumore al seno e offre un programma gratuito di prevenzione, cura e sostegno, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita attraverso attività integrate di tipo sanitario, psicologico e sociale.

«È per me motivo di grande soddisfazione poter annunciare l’avvio di un progetto che mette al centro la salute femminile, tema fondamentale per la nostra comunità – afferma Anna Giulia Mannarino, consigliere comunale con delega alle politiche sociali e sociosanitarie. – Ancora una volta lavoriamo in sinergia con l’associazione Anteas Cosenza e il presidente Benito Rocca, con cui condividiamo impegno e collaborazione su molti progetti sociali e sociosanitari».

Tra le attività previste ci sono supporto psicologico, ginnastica dolce e pilates, arte terapia, pet therapy, screening e seminari tematici, tutti offerti gratuitamente. «La salute, soprattutto quella delle donne che vivono o hanno vissuto momenti difficili, è una priorità assoluta – aggiunge Mannarino – ed è per questo che siamo orgogliosi di aver costruito, insieme ai nostri partner, un percorso che unisce prevenzione, ricerca e cura».

Il progetto vede il coinvolgimento del Comune di Marano Principato, della Cooperativa Sociale Onlus Orsa Maggiore e del Movimento Statico ASD APS, a conferma di una rete collaborativa che amplia le opportunità di sostegno sul territorio.

La partecipazione alle attività è gratuita, ma è necessaria la prenotazione al numero 0984 653050 (dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:00).