Brivio, tragedia nella notte: due ragazze di 21 anni travolte e uccise da un furgone

Una serata di festa si è trasformata in tragedia a Brivio, in provincia di Lecco. Due ragazze di 21 anni hanno perso la vita sabato sera, poco dopo le 22, investite da un furgone in via Airuno, nella zona industriale del paese, nei pressi della palestra.

L’allarme è scattato immediatamente: sul posto sono giunti in codice rosso i soccorritori con due ambulanze, due automediche e l’elisoccorso decollato da Sondrio. Per le due giovani, però, non c’è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Una terza ragazza di 20 anni, rimasta coinvolta nell’incidente, è stata presa in carico dai medici, mentre tra i feriti figura anche un uomo di 34 anni.

La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Secondo le prime ricostruzioni, le giovani stavano probabilmente raggiungendo la festa del paese quando sono state travolte dal mezzo in transito. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Locale per i rilievi.

La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti necessari. L’intera comunità di Brivio è sotto shock per l’accaduto.