Il recente riconoscimento dello Stato Palestinese da parte di Gran Bretagna, Canada e Australia è stato accolto con grande soddisfazione dai rappresentanti palestinesi. Mahmud Mardawi, alto funzionario di Hamas, ha definito questa mossa “una vittoria per i diritti dei palestinesi e la giustizia della nostra causa”.

Mardawi ha sottolineato che tale decisione invia un messaggio chiaro al mondo intero: nonostante le gravi violazioni dei diritti umani e i crimini perpetrati dall’occupazione israeliana, “non potrà mai cancellare i nostri diritti nazionali”. Il riconoscimento internazionale, secondo Mardawi, segna un passo importante verso il consolidamento della legittimità della causa palestinese a livello globale.

La reazione di Hamas è solo l’ultima in una serie di dichiarazioni da parte di gruppi e leader palestinesi che vedono questo gesto come un significativo supporto alla causa di indipendenza e autodeterminazione per il popolo palestinese.