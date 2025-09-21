RGL : la stazione locale che diffonde il buonumore dal Sud del Lussemburgo

RGL Äeren Radio si presenta come “Local Radio Station spreading the good mood from the South of Luxembourg”, una stazione radio locale che dal cuore di Schifflange porta musica, informazione e intrattenimento agli ascoltatori.

Con sede in 10, rue du Parc, Schifflange (Lussemburgo) e contatti telefonici al +352 26 54 04 44, l’emittente propone un palinsesto che unisce i grandi successi di ieri e di oggi a brani meno noti, difficilmente ascoltabili su altre frequenze. Non solo musica: RGL offre anche rubriche dedicate al meteo, ai servizi di pubblica utilità, programmi di cucina e spazi riservati alle associazioni locali, diventando così un vero punto di riferimento per la comunità.

Il progetto si regge sull’impegno di 12 volontari, che con passione curano un programma attivo 24 ore su 24. Un modello di radiofonia comunitaria che dimostra come il volontariato possa essere motore di socialità e cultura.

Tra le voci che animano il palinsesto c’è anche Giorgio Marzinotto, protagonista della diretta radiofonica “Musica di un Tempo”, in onda ogni giovedì dalle 19.00 alle 22.00.

Sul sito ufficiale rgl.lu, il motto scelto è chiaro: «Gutt gelaunt mat Radio Gutt Laun», ovvero “di buonumore con Radio Gutt Laun”. Un invito semplice ma autentico, che rispecchia lo spirito dell’emittente: portare gioia e compagnia quotidiana agli ascoltatori, 24 ore su 24.