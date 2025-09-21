Rende. UniCal, la prof.ssa Maria De Paola eletta presidente dell’Associazione Italiana di Economia del Lavoro

Nuovo prestigioso incarico per la prof.ssa Maria De Paola, del Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania” dell’Università della Calabria. È stata infatti eletta presidente dell’Associazione Italiana di Economia del Lavoro (AIEL), realtà fondata nel 1985 che oggi conta oltre 400 membri attivi in Italia, in diversi Paesi europei e negli Stati Uniti, punto di riferimento per lo studio e la diffusione delle conoscenze in materia di economia del lavoro.

L’attività scientifica della prof.ssa De Paola spazia dall’economia del lavoro e dell’istruzione alla valutazione delle politiche pubbliche, fino all’economia sperimentale e politica. I suoi lavori sono stati pubblicati su riviste internazionali di primo piano come Journal of Labor Economics, Journal of Public Economics, Economic Journal ed Economic Policy.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi istituzionali e accademici di rilievo, è attualmente attiva in comitati scientifici ed editoriali e fa parte del gruppo Brucchi Luchino e del collettivo redazionale di lavoce.info.

Membro dell’AIEL dal 2001, con la nuova presidenza De Paola rafforza ulteriormente il suo ruolo nella comunità scientifica nazionale e internazionale, confermando il prestigio dell’UniCal come polo di eccellenza accademica.