Vero o finto? L’albero di Natale a Napoli tra tradizioni, scelte pratiche e simboli

A Napoli, come in molte altre città italiane, il Natale è una festa vissuta con profonda intensità. Luci, presepi, dolci tipici e addobbi invadono le strade, i vicoli e le case. Tra gli elementi più emblematici delle festività c’è l’albero di Natale, presenza ormai immancabile. Ma la domanda che ogni anno si ripresenta puntuale è sempre la stessa: meglio l’albero vero o quello artificiale?

Le opinioni sono contrastanti e spesso radicate in abitudini familiari e sensibilità diverse. Chi sceglie l’albero vero lo fa per il profumo inconfondibile che invade la casa, per il legame più autentico con la natura e per un gusto estetico che premia l’irregolarità e l’originalità di ogni pianta. I venditori stagionali, che spuntano tra i quartieri di Vomero, Fuorigrotta o nel centro storico, propongono abeti di varie dimensioni, spesso provenienti dal nord Italia o dall’Europa centrale. A Napoli è ancora diffusa l’usanza di recarsi in mercati specifici, come quello di via Vesuvio o a Poggioreale, per acquistare un albero vero da decorare tutti insieme in famiglia, magari l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, che segna ufficialmente l’inizio del periodo natalizio.

D’altro canto, l’albero artificiale riscuote sempre più successo, soprattutto tra coloro che preferiscono una scelta sostenibile nel lungo periodo e più pratica. Le famiglie napoletane con bambini piccoli o con animali domestici spesso optano per soluzioni sintetiche, che non lasciano aghi sul pavimento e possono essere riutilizzate anno dopo anno. Il mercato offre una varietà impressionante di alberi finti, dai più tradizionali verdi a quelli innevati, dorati o addirittura neri, in un tripudio di luci LED incorporate e rami regolabili.

La tradizione partenopea, tuttavia, non si limita alla scelta tra vero e finto. A Napoli, l’albero di Natale convive con il presepe, che per molti resta il simbolo più autentico del Natale. In alcune case, l’albero ha un ruolo più decorativo, mentre il presepe rappresenta il centro spirituale e culturale delle feste. Non è raro che nelle famiglie più legate alla tradizione, l’albero venga allestito solo come contorno festoso, lasciando al presepe il compito di raccontare la nascita di Gesù secondo l’estetica napoletana, fatta di pastori, botteghe e scene di vita quotidiana.

Negli ultimi anni si è anche diffusa una sensibilità ecologica crescente. Alcuni napoletani optano per alberi veri in vaso, da ripiantare dopo le festività, oppure per alberi “alternativi”, creati con materiali riciclati, legno, libri o addirittura luci appese al muro. Un modo creativo e consapevole di celebrare il Natale, che rispecchia lo spirito innovativo e vivace della città.

Alla fine, non esiste una risposta giusta o sbagliata. Che sia vero o finto, l’albero di Natale a Napoli rappresenta comunque un momento di unione familiare, di attesa e di festa. E come ogni tradizione, si trasforma nel tempo senza perdere il suo significato: quello di portare luce, calore e speranza nelle case e nei cuori.