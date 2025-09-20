Fitch promuove l’Italia: rating alzato a BBB+, outlook stabile

Fitch rivede al rialzo il giudizio sull’Italia, portando il rating da BBB a BBB+ con outlook stabile. L’agenzia di rating motiva la decisione con una “maggiore fiducia nella traiettoria di bilancio” del Paese, sostenuta da una crescente prudenza fiscale e dall’impegno a rispettare gli obiettivi fissati dal nuovo quadro di bilancio europeo a breve e medio termine.

Secondo Fitch, anche un contesto politico stabile, lo slancio riformatore e la riduzione degli squilibri esterni contribuiscono al miglioramento degli indicatori di credito italiani.

Soddisfazione da parte del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti: “Tanto studio, tanto lavoro. Serio e riservato. Abbiamo riportato l’Italia sulla giusta strada”.

Parallelamente, Moody’s ha confermato per l’Italia il rating Baa3 con outlook positivo. Fitch, inoltre, prevede una “continua e graduale riduzione del deficit nel 2025-2027”, stimando per quest’anno un disavanzo pari al 3,1% del Pil. Sul fronte del debito pubblico, l’agenzia segnala un aumento fino al 137,6% nel 2026, legato agli aggiustamenti per il superbonus, pur sottolineando che i rischi di finanziamento e sostenibilità si stanno riducendo.