Melicucco, concluso il percorso dei giovani del Servizio Civile: il Comune ringrazia i volontari

Si è conclusa a Melicucco l’esperienza dei giovani impegnati nel progetto di Servizio Civile, un percorso segnato da dedizione, entusiasmo e senso di responsabilità verso la comunità.

A nome del sindaco, dell’amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza, è stato espresso un sentito ringraziamento per l’impegno profuso in questi mesi, che ha contribuito a rafforzare i valori di solidarietà, altruismo e partecipazione attiva.

«Il Servizio Civile non è soltanto un progetto – ha sottolineato il presidente del Consiglio comunale, Mara Mangiaruga – ma una scelta di vita che mette al centro il bene comune. La vostra presenza ha fatto la differenza, lasciando un segno tangibile nei progetti portati avanti e, soprattutto, nei cuori delle persone che avete incontrato».

L’esperienza dei volontari ha arricchito il paese, dimostrando come la vera forza di una comunità nasca dall’unione e dalla collaborazione. L’amministrazione ha augurato ai ragazzi un futuro luminoso, con la speranza che possano portare con sé i valori vissuti a Melicucco e che la generosità mostrata diventi guida anche nelle prossime esperienze di vita.

Un ringraziamento «di cuore» ha concluso il messaggio istituzionale, riconoscendo il contributo dei giovani come un dono di umanità e speranza per l’intera comunità.