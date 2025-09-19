Vibo – In preparazione il Calendario della SD Collection ..

Vibo Valentia – Ogni prodotto, ogni idea, nasce sempre da un duro lavoro e da una fervida immaginazione, così è stato e sarà impaginare il 12 mesi, ovvero il calendario targato SD collection curato dell’editrice e scrittrice Sonia Demurtas. Un calendario che si rinnova ogni anno e dona ampia pubblicità agli artisti ed ai poeti presenti. Ogni anno una copertina nuova dona lustro ad un artista selezionato. Un calendario unico nel suo genere, ricco di curiosità: «Ogni artista o poeta è presente con una foto ed una breve biografia. Si tratta di un modo – spiega Demurtas – per permettere ai partecipanti di avere grande visibilità. Un calendario artistico dove nulla è lasciato al caso, e dove ogni artista viene presentato con un articolo di inserimento curato dalla promoter.

Nel calendario interamente a colori lo scorrere dei mesi ci proietta in un mondo pieno di bellezza dove tutto si riempie di meraviglia, speranza, colore. Ogni poesia si allaccia ad un dipinto e tutto scorre come nel filo di una collana di perle preziose. Si tratta di un dono apprezzato da tutti, vivace, colorato, ricco di dipinti e poesie, sarà un piacevole compagno di viaggio che accompagnerà chi lo riceve per 12 lunghi mesi. Inoltre, la presenza in un calendario così prestigioso permette di avere un’ampia visibilità. Sonia Demurtas cura in maniera meticolosa anche la presentazione di ogni singolo mese, presentando con 12 articoli differenti tutti e 12 mesi dell’anno, con curiosità, aneddoti, eventi storici e citando uno per uno i poeti e gli artisti presenti.Si tratta di un lavoro certosino che esalta l’essenza degli autori presenti, che mira non soltanto a dare loro un nome e un volto ma anche a esaltare le loro qualità stilistiche.