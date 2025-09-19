Gres porcellanato per esterni: una guida completa alla scelta delle piastrelle outdoor

Quando si parla di pavimentazioni per esterni non si può ricorrere alle stesse soluzioni che si utilizzerebbero per gli interni. Questi spazi abitativi infatti presentano caratteristiche differenti e sono sottoposti a condizioni di utilizzo ben diverse tra di loro. I pavimenti degli spazi esterni sono esposti a pioggia, sole, sbalzi termici, gelo, grandine e all’eventuale passaggio di veicoli. È necessario quindi scegliere dei materiali che siano resistenti e performanti.

Tra le opzioni disponibili, il gres porcellanato per esterni è ad oggi la scelta più versatile e durevole. I parametri da tenere in considerazione per la scelta però sono tanti e orientarsi tra le proposte non è semplice. Ecco una guida per conoscere le caratteristiche del gres per esterni, degli usi più comuni di questo materiale e delle soluzioni più convenienti per ottenere una pavimentazione davvero resistente al tempo e alle intemperie.

Le caratteristiche di un pavimento antigelo: cosa significa e perché sceglierlo

Un pavimento viene definito antigelo quando è in grado di resistere alle basse temperature senza subire danni, rompendosi o deformandosi. Il rischio principale è quello che le piastrelle possano assorbire dell’acqua. La porosità della mattonella in questo caso fa la differenza. Se una piastrella assorbe molta acqua, questo liquido trasformandosi in ghiaccio potrebbe espandersi all’interno della piastrella provocando crepe o rotture sulla superficie. Il gres porcellanato, grazie alla sua bassa porosità, è un materiale naturalmente resistente al gelo e perfetto anche per i climi più rigidi. Tuttavia per ottenere un risultato ottimale non basta solo scegliere il giusto materiale. Anche la posa ha un impatto sul risultato finale che si può ottenere. Vanno infatti utilizzate fughe, collanti e malte specifici per esterni e antigelo.

Quali caratteristiche deve avere un gres porcellanato per esterni?

La differenza tra un pavimento da esterni e uno da interni la fanno gli elementi strutturali di una piastrella. Ecco allora le caratteristiche fondamentali che rendono un gres porcellanato adatto e resistente anche outdoor:

Resistenza meccanica : una piastrella in gres porcellanato pensata per gli esterni viene sottoposta a una cottura a una temperatura di oltre 1200°C che compatta il materiale rendendolo estremamente duro e resistente agli urti. Per questo una mattonella in gres adatta agli ambienti esterni non teme grandine, urti con gli oggetti e sollecitazioni;

: una piastrella in gres porcellanato pensata per gli esterni viene sottoposta a una cottura a una temperatura di oltre 1200°C che compatta il materiale rendendolo estremamente duro e resistente agli urti. Per questo una mattonella in gres adatta agli ambienti esterni non teme grandine, urti con gli oggetti e sollecitazioni; Bassa porosità e impermeabilità : una piastrella da esterni presenta una struttura interna che quasi nella totalità non assorbe acqua. Questo potere impermeabile fa si che una mattonella in gres porcellanato, a differenza di una in cotto o pietra naturale, non si spacchi in caso di temperature che scendono sotto i 0°C;





: una piastrella da esterni presenta una struttura interna che quasi nella totalità non assorbe acqua. Questo potere impermeabile fa si che una mattonella in gres porcellanato, a differenza di una in cotto o pietra naturale, non si spacchi in caso di temperature che scendono sotto i 0°C; Proprietà antiscivolo : una pavimentazione da esterni deve garantire sicurezza anche in caso di pioggia, neve e grandine quando la superficie deve essere calpestata da bagnata. Per gli spazi all’aperto, il consiglio è quello di scegliere delle piastrelle che presentino una valutazione antiscivolo che sia pari o superiore a R10;

: una pavimentazione da esterni deve garantire sicurezza anche in caso di pioggia, neve e grandine quando la superficie deve essere calpestata da bagnata. Per gli spazi all’aperto, il consiglio è quello di scegliere delle piastrelle che presentino una valutazione antiscivolo che sia pari o superiore a R10; Spessore della piastrella : per resistere al passaggio di vetture e a eventuali urti, un pavimento in gres porcellanato da esterni deve avere uno spessore che va dai 9mm ai 20mm;

: per resistere al passaggio di vetture e a eventuali urti, un pavimento in gres porcellanato da esterni deve avere uno spessore che va dai 9mm ai 20mm; Superfici resistenti ai raggi UV: il gres non scolorisce se esposto al sole mantenendo sempre la sua colorazione originale.

Vediamo invece come deve essere posato un pavimento per garantire la sua proprietà antigelo.

La posa di un pavimento in gres antigelo

Dopo aver selezionato un buon gres porcellanato per esterni, per garantirne l’efficacia è necessario posarlo nel modo corretto. Per garantire la corretta riuscita del lavoro però è bene avere delle accortezze, ecco quali:

Collanti e fughe antigelo : la composizione di collanti e fughe deve essere certificata antigelo per resistere alle basse temperature una volta installata la pavimentazione;

: la composizione di collanti e fughe deve essere certificata antigelo per resistere alle basse temperature una volta installata la pavimentazione; Pendenza del massetto : il massetto deve avere una pendenza tale che sul pavimento non si formino dei ristagni;

: il massetto deve avere una pendenza tale che sul pavimento non si formino dei ristagni; Giunti di dilatazione: sono elementi indispensabili per far attutire gli spostamenti naturali del pavimento causati da sbalzi termici.

Oltre agli elementi strutturali scelti per posare un pavimento, va valutata anche il tipo di posa che si sceglie. Non tutte sono adatte per gli esterni, queste le più indicate:

Posa incollata tradizionale : consigliata soprattutto per terrazzi e balconi;

: consigliata soprattutto per terrazzi e balconi; Posa flottante su supporti : indicata per giardini e pavimenti sopraelevati perché permette di montare o sostituire facilmente le piastrelle;

: indicata per giardini e pavimenti sopraelevati perché permette di montare o sostituire facilmente le piastrelle; Posa su ghiaia o sabbia: pratica per vialetti e all’aperto perché favorisce il drenaggio dell’acqua.

Il gres porcellanato si presta ad essere installato con tutti i tipi di posa adattandosi a qualsiasi contesto esterno e risultando così un materiale estremamente versatile e adattabile.

Il design delle piastrelle in gres per esterni

Oltre alla versatilità per uso e montaggio, il gres è disponibile anche in tantissimi effetti e finiture. È quindi possibile ricreare qualsiasi tipo di atmosfera. Ecco le più apprezzate:

Gres effetto legno : la scelta ideale se si vuole ricreare un effetto accogliente e naturale sui propri spazi esterni;

: la scelta ideale se si vuole ricreare un effetto accogliente e naturale sui propri spazi esterni; Gres effetto pietra : l’effetto levigato delle piastrelle in gres effetto pietra crea un risultato estetico elegante ma allo stesso tempo che richiama la natura. Un’atmosfera perfetta per giardini e cortili;

: l’effetto levigato delle piastrelle in gres effetto pietra crea un risultato estetico elegante ma allo stesso tempo che richiama la natura. Un’atmosfera perfetta per giardini e cortili; Effetto cotto: piastrelle che uniscono il risultato estetico di un pavimento in cotto con i vantaggi delle performance del gres porcellanato.

In più, la varietà di queste piastrelle permette di ricreare anche un effetto di continuità tra spazio interno ed esterno oppure di realizzare dei contrasti visivi interessanti.

Conclusioni

Attualmente il gres porcellanato rappresenta la scelta più versatile e affidabile sul mercato per chi deve realizzare una pavimentazione esterna. Le piastrelle di questo materiale infatti offrono tutte le caratteristiche necessarie per ottenere un pavimento che unisca estetica, resistenza e praticità in grado di valorizzare cortili, terrazzi, balconi e vialetti con risultati duraturi nel tempo. Non importa che tipo di spazio esterno si deve pavimentare, il gres porcellanato è sicuramente un ottimo investimento per migliorare uno spazio abitativo all’aperto.