Prestigioso incarico internazionale per il prof. Giovanni Luca dell’Università di Perugia

Il prof. Giovanni Luca, docente di Endocrinologia presso l’Università degli Studi di Perugia, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento accademico internazionale. Grazie ad una lunga e fruttuosa collaborazione con la University of South Florida (USF) nei settori della terapia cellulare, del diabete, dell’obesità e dell’infertilità maschile, è stato nominato Full Professor of Internal Medicine al Morsani College of Medicine – USF (Stati Uniti).

All’interno dell’Ateneo perugino, il prof. Luca ha costruito un percorso di eccellenza: è Professore Ordinario, dirige il CIRTEMER – Centro Biotecnologico Internazionale di Ricerca Traslazionale ed è autore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali.

La nomina rappresenta non solo un importante traguardo personale, ma anche un riconoscimento per la ricerca e l’impegno dell’Università degli Studi di Perugia, che si conferma protagonista nel panorama scientifico internazionale.