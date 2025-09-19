Adelaide, la comunità sinopolese celebra la 32ª festa in onore di Maria SS. di Tutte le Grazie

L’Associazione Sinopolese di Adelaide invita fedeli, comunità e associazioni religiose a partecipare alla 32ª edizione della festa in onore di Maria SS. di Tutte le Grazie, in programma domenica 21 settembre. Alla celebrazione prenderanno parte anche i devoti con i loro stendardi, per rinnovare un momento di fede e di tradizione che unisce la comunità italiana d’Australia.

«La festa è un’occasione per onorare la Madonna, rafforzare la nostra devozione e celebrare le radici italiane», sottolineano gli organizzatori, che hanno espresso gratitudine a padre Franco Lacanaria, parroco, e a padre Angelo Cagna per la loro guida spirituale.

Il comitato ha ringraziato inoltre i membri passati e presenti, gli sponsor, i volontari e tutti coloro che, con il loro impegno, mantengono viva questa tradizione. Un ringraziamento speciale è stato rivolto al premier del South Australia, Peter Malinauskas, al suo governo e all’Ufficio per gli Affari Multiculturali per il sostegno dimostrato all’iniziativa.

«Maria SS. di Tutte le Grazie benedica le nostre famiglie e il mondo intero», è il messaggio conclusivo diffuso dall’Associazione Sinopolese.