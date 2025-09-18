Fabriano celebra la sua eccellenza con il docufilm Memorie di Carta

Dalla magia delle Cartiere di Fabriano, patrimonio vivo di storia, arte e ingegno italiano, nasce Memorie di Carta, il nuovo film documentario che racconta la storia illustre di questa eccellenza simbolo di avanzato disegno industriale e sociale. L’opera sarà presentata in anteprima domenica 21 settembre con due proiezioni, alle ore 17 e alle ore 18.30, nella Sala Forme del complesso storico delle Cartiere Miliani Fabriano, sede della Fondazione Fedrigoni Fabriano in viale Pietro Miliani 31/33.

Il docufilm, della durata di 60 minuti, è prodotto da Silvia Innocenzi e Giovanni Saulini per Alfa Multimedia. La regia è di Francesca Muci, che ha firmato la sceneggiatura insieme a Federica Tudisco. Il progetto è stato realizzato con il sostegno di Regione Marche PR-FESR 2021-2027, Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission, risultando tra i vincitori del bando regionale.

Le proiezioni, aperte al pubblico fino a esaurimento posti, saranno precedute da un incontro con Andrea Agostini, presidente di Fondazione Marche Cultura – Marche Film Commission, e la regista Francesca Muci. Quest’ultima, con sensibilità e attenzione, ha saputo dar voce alle cartare, guidando gli spettatori in un viaggio emozionante tra profumi, gesti antichi, innovazione e tradizione.

La pellicola racconta l’intreccio tra abilità artigiana, evoluzione tecnologica, creatività e valori che da secoli accompagnano la produzione della carta a Fabriano. Un materiale universale che, nel borgo marchigiano, continua a nascere e respirare grazie al fiume Giano, linfa vitale per un lavoro che ha fatto della città un simbolo del made in Italy.

Il percorso narrativo parte dalla storica Cartiera Miliani, oggi sede della Fondazione Fedrigoni Fabriano, edificio iconico dalle mura rosa e dalle ampie vetrate. Qui si sviluppò per la prima volta in Italia un sistema industriale dedicato alla produzione della carta, che dalle sue radici medievali ha raggiunto riconoscimento mondiale.

L’anteprima di Memorie di Carta rappresenta dunque un’occasione speciale per immergersi in un pezzo di storia italiana e celebrare una tradizione che ha reso il nome di Fabriano sinonimo di eccellenza cartaria nel mondo.