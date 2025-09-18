Cristina D’Avena annuncia la nuova sigla di Captain Tsubasa 2
La regina delle sigle dei cartoni animati, Cristina D’Avena, ha annunciato l’uscita del suo nuovo brano dedicato a Captain Tsubasa 2. La canzone, intitolata “Siamo noi (Play to Fight)”, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dalla mezzanotte.
La cantante, attraverso i suoi canali social, ha invitato i fan a cantare con lei la nuova sigla, che accompagna il ritorno della serie animata in Italia. I nuovi episodi di Captain Tsubasa 2 andranno in onda da mercoledì 24 settembre su Mediaset Italia 2.
“Non vedo l’ora che la cantiate a squarciagola con me”, ha scritto D’Avena, annunciando anche il pre-save del brano già disponibile online.
Un appuntamento che promette di riaccendere l’entusiasmo dei fan storici di Holly e Benji e di conquistare le nuove generazioni.