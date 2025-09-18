Giovanni Firera nominato nuovo referente della Camera degli artigiani albanesi

Dopo aver svolto a lungo il ruolo di console onorario dell’Albania in Italia, Giovanni Firera ha ricevuto un nuovo incarico di rilievo: è stato scelto dalla Camera Nazionale dell’Artigianato dell’Albania. come rappresentante per il Piemonte, con competenze estese a tutta l’Italia. L’obiettivo della nomina è quello di favorire collaborazioni e confronti con Camere di Commercio, associazioni di categoria, ordini professionali e istituzioni italiane, sia pubbliche che private. L’intento è quello di incentivare percorsi formativi, di qualificazione e certificazione delle competenze degli artigiani albanesi, con particolare attenzione alle PMI e ai giovani imprenditori. Un incarico che unisce aspetti diplomatici e professionali, volto a consolidare le relazioni tra Italia e Albania.

La notizia, riportata oggi da La Stampa di Torino, viene descritta come un passo importante nel rafforzamento delle relazioni bilaterali, con effetti positivi sia sul sistema produttivo che sulle opportunità occupazionali.

Firera ha commentato con entusiasmo:

«È un grande onore rappresentare in Piemonte e in Italia la Camera Nazionale dell’Artigianato dell’Albania. Ho ricevuto la comunicazione ufficiale oggi e sono molto felice perché questa nomina potrà aprire nuove possibilità nei rapporti economici tra i due Paesi, soprattutto per quanto riguarda i progetti transnazionali, europei e la formazione. Si aprono prospettive di collaborazione e lavoro molto interessanti».

La Camera Nazionale dell’Artigianato dell’Albania (DHKZ – Dhoma Kombëtare e Zejeve) è il principale organismo nazionale dedicato alla rappresentanza e alla promozione del settore artigiano nel Paese. Essa opera per tutelare gli interessi degli artigiani, sostenere la crescita delle piccole e medie imprese e sviluppare attività di formazione, certificazione e cooperazione economica, in linea con gli standard europei e con una visione di crescita sostenibile.

Firera, che in passato ha ricoperto a lungo il ruolo di Console Onorario dell’Albania in Italia, si è distinto per il suo impegno nella cooperazione istituzionale ed economica tra i due Paesi, in particolare a favore delle comunità imprenditoriali. Ancora oggi continua a operare attivamente nel settore economico in entrambi i territori, collaborando con enti e associazioni e dedicando particolare attenzione al sostegno dei giovani e alla promozione della piccola e media impresa artigiana albanese.