Trump: Qatar è un grande alleato, Bibi stia molto attento

Donald Trump ha esortato Israele a “stare molto, molto attento” rispetto alle azioni contro Hamas, sottolineando però che il Qatar “è stato un grande alleato degli Stati Uniti”. Le parole del presidente sono arrivate parlando con i reporter in aeroporto, dove ha dichiarato di averne discusso direttamente con l’emiro e di ritenere quest’ultimo “una persona meravigliosa”.

“Devono fare qualcosa contro Hamas — ha detto Trump — ma il Qatar è un grande alleato degli Stati Uniti. Molti non lo sanno”. Il presidente ha aggiunto che il Paese del Golfo “ha bisogno di migliori relazioni pubbliche”, perché “la gente ne parla così male, e non dovrebbe”. “Quando attacchiamo le persone, dobbiamo stare attenti”, ha concluso, richiamando la necessità di cautela nelle operazioni.

Il commento si inserisce nel dibattito internazionale scoppiato dopo il raid israeliano che ha colpito esponenti di Hamas a Doha: l’attacco, avvenuto nei giorni scorsi, ha suscitato forti preoccupazioni diplomatiche e reazioni da più parti, spingendo gli Stati Uniti e altri attori a sottolineare i rischi di escalation nella regione.