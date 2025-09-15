Si apre una nuova pagina nella storia della Guardia Costiera, affidata alla guida dell’Ammiraglio Pilota Sergio Liardo

di Paolo Fedele *

A partire dal 24 settembre, l’Ammiraglio Pilota Sergio Liardo assumerà ufficialmente la guida del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

La nomina, approvata dal Consiglio dei Ministri su proposta congiunta dei Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Difesa, previo parere del Capo di Stato Maggiore della Difesa, segna una nuova tappa nella storia dell’Italia.

Il prestigioso percorso professionale dell’Ammiraglio Liardo lo consacra come un ufficiale di straordinaria esperienza, capace di coniugare pragmatismo operativo e grande equilibrio istituzionale. Riconosciuto da tutti come equo e risolutore, ha saputo negli anni farsi apprezzare non soltanto per le competenze militari e tecniche, ma soprattutto per il suo rapporto autentico con gli equipaggi, che lo hanno sempre seguito con fiducia e riconoscenza. Alla sua naturale autorevolezza si accompagna un tratto umano raro, fatto di ascolto, rispetto e condivisione.

In un tempo delicato, dove la passione per il proprio lavoro sembra spesso smarrirsi, la figura dell’Ammiraglio Liardo incarna quella spinta motivazionale e quel senso di missione che da sempre contraddistinguono la Guardia Costiera. Come hanno saputo fare i grandi predecessori – Francese, Ferraro e Pollastrini – anche lui porterà avanti quel “miracolo” fatto di squadra, professionalità e spirito di servizio, che rende unico il Corpo.

Durante le sue precedenti esperienze sul territorio, l’Ammiraglio si è distinto per un rapporto leale e diretto con gli stakeholder marittimi, affrontando le sfide con decisione e chiarezza, trovando sempre soluzioni efficaci e condivise.

Il suo mandato si aprirà in un contesto geopolitico complesso e delicato, ma la sua storia personale e professionale è garanzia di stabilità e visione. La sua capacità di leadership lo conferma come un “top player”, pronto a far volare la Guardia Costiera verso nuovi cieli di impegno e successo.

È voce unanime tra le donne e gli uomini del Corpo: nell’Ammiraglio Liardo sono riposte le più alte aspettative.

A lui va il nostro augurio più sincero: Buon Vento, Ammiraglio!

Al timone di questa gloriosa nave che è la Guardia Costiera, saprà ancora una volta fare la differenza.

Con il suo stile unico di comando, fatto di fermezza e umanità, l’Ammiraglio Liardo saprà onorare la tradizione e tracciare nuove rotte di successo per il futuro del Corpo.

* Vice Segretario Generale Unione Sindacale Marina