Un libro da non perdere: “La vita prodigiosa di Isidoro Sifflotin” di Enrico Ianniello

Nel panorama letterario italiano, la città di Napoli ha regalato voci potenti e originali, capaci di restituire la complessità di un territorio stratificato, spesso contraddittorio, ma sempre profondamente umano. Tra gli autori napoletani contemporanei più interessanti, Enrico Ianniello – attore, traduttore e scrittore nato a Caserta ma culturalmente napoletano per formazione teatrale e sensibilità narrativa – ha conquistato l’attenzione dei lettori con un romanzo che sorprende per stile, originalità e profondità: La vita prodigiosa di Isidoro Sifflotin (Feltrinelli, 2015).

Questo libro, il primo firmato da Ianniello come autore, si è distinto fin dal suo esordio, arrivando tra i finalisti del Premio Campiello e vincendo il Premio Berto. Il motivo del suo successo risiede in una scrittura che mescola favola e realismo, ironia e tenerezza, senza mai scadere nella retorica o nel sentimentalismo.

Il protagonista, Isidoro Sifflotin, è un bambino che nasce in un paese immaginario dell’Italia meridionale con un dono molto particolare: comunica solo fischiando. Nessuna parola articolata esce dalla sua bocca, solo fischi. Un handicap? Forse. Ma anche una dote unica che gli consente di leggere il mondo da una prospettiva radicalmente diversa. Isidoro cresce in una famiglia modesta ma affettuosa, e il suo percorso di vita si trasforma in un viaggio iniziatico che attraversa le diverse fasi dell’esistenza, tra dolori, scoperte, esperienze formative e incontri straordinari.

Il romanzo è costruito come un lungo racconto di formazione in chiave surreale. Lo stile di Ianniello, a tratti musicale, quasi teatrale, scivola leggero tra i registri, passando dal comico al poetico con naturalezza. La lingua, punteggiata da espressioni del dialetto campano, restituisce la musicalità e l’umorismo di una certa tradizione partenopea, ma senza mai cadere nel folcloristico. Non è un romanzo “napoletano” in senso stretto, ma profondamente intriso di una cultura che vive di oralità, invenzione linguistica e attenzione per le storie minime, quotidiane.

“La vita prodigiosa di Isidoro Sifflotin” è anche un libro sul potere delle parole – o meglio, sulla loro assenza e sul modo in cui la comunicazione può avvenire in forme impreviste. Isidoro, che non parla, diventa un personaggio “diverso” ma mai emarginato; anzi, la sua alterità si trasforma in una ricchezza per sé e per chi lo circonda. In questo senso, il romanzo è un inno alla differenza, all’accoglienza e alla capacità di guardare oltre l’apparenza.

Non manca una vena di critica sociale: il Sud immaginario in cui si muove il protagonista riflette problematiche molto reali – dalla disoccupazione all’emigrazione, dalla corruzione politica alla rassegnazione – ma lo fa sempre con uno sguardo lieve, senza cinismo. Il tono resta sospeso tra l’affettuosa ironia e la commozione.

La vita di Isidoro – dalle sue imprese scolastiche alla scoperta dell’amore, dalle fughe all’estero fino al ritorno alle origini – viene narrata come una parabola piena di invenzione e meraviglia. C’è qualcosa di magico in questo romanzo che ricorda, a tratti, la narrativa di Daniel Pennac o di Alessandro Baricco, ma con una voce tutta sua, fortemente radicata nella tradizione orale e teatrale napoletana.

Un libro consigliato non solo a chi ama Napoli o la narrativa meridionale, ma a tutti i lettori in cerca di una storia diversa, poetica e intelligente, capace di far sorridere e riflettere. La vita prodigiosa di Isidoro Sifflotin è una lettura che resta, che accompagna, che lascia una traccia. Proprio come il fischio sottile e inconfondibile del suo indimenticabile protagonista.