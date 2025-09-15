Adelaide. Angela Cutri candidata al Premio COMI.TES Progetto Donna 2025

Angela Cutri ha annunciato con emozione la sua candidatura al Premio COMI.TES Progetto Donna 2025, riconoscimento dedicato a valorizzare il ruolo e l’impegno delle donne nelle comunità italiane all’estero e nei diversi ambiti professionali e sociali.

«Sono onorata di essere nominata per questo premio – ha dichiarato – ed esprimo profonda gratitudine alla persona che ha creduto in me e sostenuto la mia candidatura. È un orgoglio far parte di questo percorso e ricevere parole di stima e incoraggiamento così importanti».

Cutri ha poi rivolto un pensiero a tutte le altre candidate: «Auguri a tutte le donne che sono state nominate per il Premio COMI.TES Progetto Donna 2025. Insieme rappresentiamo un messaggio di forza, dedizione e fiducia».