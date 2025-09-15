Perugia, ordinanza straordinaria contro la zanzara tigre dopo un caso di Dengue

A seguito della segnalazione di un caso accertato di febbre virale Dengue, trasmessa dalla zanzara Aedes albopictus (nota come “zanzara tigre”), l’Azienda Usl Umbria 1 – Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – ha chiesto al Comune di Perugia di adottare misure urgenti per prevenire la diffusione del vettore.

La sindaca Vittoria Ferdinandi ha quindi firmato l’ordinanza n. 1916 del 15 settembre 2025, che dispone un piano straordinario di disinfestazione nelle aree pubbliche delle vie interessate. Gli interventi adulticidi verranno effettuati il 17, 18 e 19 settembre dalle ore 3 alle ore 5 del mattino, mentre il 17 settembre, dalle 8 alle 20, è in programma una disinfestazione larvicida.

Le strade interessate sono: via del Coppetta, viale Orazio Antinori, viale Enzo Paolo Tiberi, via Marcantonio Bonciari, via Ruggero D’Andreotto, via Lorenzo Spirito Gualtieri, via San Galigano, via Francesco Maturanzio e via Serafino Siepi. In tali orari saranno vietati il transito pedonale e la circolazione dei veicoli, eccetto mezzi di soccorso, forze dell’ordine e operatori impegnati nei trattamenti.

L’ordinanza prevede inoltre una serie di precauzioni per residenti e attività nelle aree interessate: chiudere porte e finestre durante i trattamenti e per i 30 minuti successivi, sospendere l’uso degli impianti di ricambio d’aria, proteggere o mettere al riparo animali domestici, acqua e cibo, svuotare o coprire piscine e vasche ornamentali, preservare apiari e colture, non lasciare indumenti stesi all’aperto e garantire l’accesso al personale incaricato della disinfestazione.

La mancata osservanza delle disposizioni comporta sanzioni amministrative da 25 a 500 euro.