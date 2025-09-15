“A Tavola con i Malavoglia” – Conferenza stampa di presentazione

Iniziato il conto alla rovescia, per uno degli appuntamenti più importanti dell’anno: “A Tavola con i Malavoglia”. Itinerari del gusto della Riviera dei Ciclopi – Ricette – Arte – Tradizioni culinarie.

Il Comune di Aci Castello e la Pro Loco Aci Trezza – Aci Castello Riviera dei Ciclopi, organizzano un evento unico nel suo genere, aventi come obiettivo primario, quello di promuovere e far conoscere i prodotti agricoli, agroalimentari e silvicolturali legati al territorio valorizzando identità, storia e cultura siciliana.

L’evento, sarà presentato, in Conferenza Stampa, MARTEDI’ 16 SETTEMBRE, 2025, alle ore 10, presso l’Aula Consiliare del Comune di Acicastello.

Saranno presenti in Conferenza Stampa: Carmelo Scandurra Sindaco del Comune di Aci Castello, Giusi Agosta Assessore al Turismo, Salvatore Barbagallo Assessore Regionale Agricoltura, Giorgio Testa Università di Catania Di3A, Ordinario di Agronomia e coltivazioni erbacee, Aldo Todaro Università di Catania, Di3A Associato di Scienze Tecnologie Alimentari, Bruno Sganga Enogastronomo Giornalista, Rossella Di Martino Giornalista, Carla Verga Scrittrice, Massimo Pellegrino Presidente Pro Loco Aci Trezza – Aci Castello, Associazioni di categoria Presidenti e loro delegati

Nelle due giornate, dove non mancheranno certamente attività di intrattenimento, quali esibizioni musicali, visite guidate, corti teatrali, narrazioni e letture, tutte a tema verghiano, in primis ed in particolare, saranno organizzati cooking show, degustazioni, talk tematici, workshop e convegni di carattere scientifico divulgativo, che permetterà ai visitatori, non solo di assaporare prodotti e piatti tipici della tradizione, ma anche di conoscere la storia, le caratteristiche e le proprietà di questi preziosi prodotti, un tempo considerati cibo dei poveri, ma oggi riscoperti grazie alle loro innumerevoli qualità.