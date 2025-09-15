Kioene: innovazione e gusto al centro della gastronomia vegetale

Da oltre 35 anni, Kioene rappresenta un punto di riferimento nella produzione di alimenti a base di proteine vegetali – freschi e surgelati – in Italia. Nata nel 1988 e parte del Gruppo Tonazzo, l’azienda si è affermata nel panorama nazionale grazie a una proposta alimentare capace di coniugare innovazione, gusto autentico e attenzione per l’ambiente. La sua missione è quella di offrire un’alternativa concreta e accessibile al consumo di proteine animali, guidando milioni di famiglie verso uno stile di vita più consapevole.

Kioene si distingue per l’approccio rigoroso alla produzione e per la passione con cui seleziona e lavora le materie prime. Ogni prodotto nasce da un processo attento, pensato per garantire soluzioni vegetali semplici e gustose, promuovendo un nuovo modo di pensare all’alimentazione quotidiana.

L’identità del marchio si fonda su alcuni pilastri essenziali: qualità, autenticità e rispetto per le persone e per il pianeta. Kioene propone un’alimentazione vegetale che si adatta alle esigenze di tutti, trasformando un semplice acquisto al supermercato in una scelta verso il cambiamento.

Per ciò che riguarda l’offerta, invece, annovera una selezione completa di prodotti freschi e surgelati a base di proteine vegetali, pensati per rispondere a diverse abitudini alimentari. Tra questi spiccano i burger vegetali, simbolo perfetto dell’equilibrio tra sapore e qualità.

Facili da preparare, i burger Kioene rappresentano una soluzione pratica e gustosa per chi non vuole rinunciare al piacere del buon cibo. Disponibili in più varianti per accontentare ogni palato: dalle versioni classiche, ai mini-burger, fino ai burger Kroccanti con un’irresistibile panatura dorata.

Oggi, Kioene continua il suo percorso con l’obiettivo di affermarsi come Category Captain della gastronomia vegetale, guidando un cambiamento alimentare che parte dalla quotidianità delle persone. L’azienda punta a rendere le proteine vegetali una scelta sempre più diffusa, contribuendo a uno stile di vita che mette al centro il benessere delle persone, degli animali e del pianeta.

Alla base di questa visione c’è una convinzione profonda: il passaggio dalle proteine animali a quelle vegetali rappresenta la via del miglioramento, un passo in avanti verso un’alimentazione più responsabile. Per questo, ogni prodotto nasce per offrire una risposta concreta e di valore.

Con oltre tre decenni di esperienza, Kioene interpreta il cambiamento con autenticità e coerenza, portando in tavola una gastronomia vegetale fatta di gusto ma soprattutto attenzione alla qualità. Una proposta alimentare innovativa, pensata per chi sceglie prodotti plant-based senza rinunciare al gusto.