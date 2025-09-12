Lega Pro quarta giornata girone C Potenza vs Crotone 3-3

Lega Pro girone C quarta giornata come la passata stagione il Crotone rimontato quando conduceva col doppio vantaggio.Doppoetta di Gomez e D’Auria

Potenza 3

Crotone 3

Marcatori: 21°- 46° Gomez, 29° Zunno, 39°- 55° D’Auria, 71° Novella.

Potenza (4-3-3): Alastra, Balzano, Camigliano, Bachini (Riggio), Adjapong (Novella), Castorani, Felippe (Siatounis), Erradi, Petrungaro (Bruschi), Anatriello, D’Auria ( Schimmenti).

All. De Gioegio

Crotone (4-2-3-1): Merelli, Andreoni (Leo), Cargnelutti, Di Pasquale, Guerra, Vinicius (Calvano), Sandri (Gallo), Zunno, Murano (Perlingeri), Maggio (Stronati), Gomez. All. Longo

Arbitro: Roberto Lovison di Padova

Assistenti: Leonardo Tesi di Padova – Davide Fedele di Lecce

Quarto giudice a bordo campo: Alessandro Recchia di Brindisi

Operatore FVS: Luigi Ferraro di Frattamaggiore

Ammoniti: Leo

Angoli: 5 a 3 per il Crotone

Recupero: 2 e 7 minuti

Secondo mancato successo esterno del Crotone, su altrettanto partite giocate lontano dall’Ezio Scida, a conferma del pessimo ruolino di marcia della difesa nelle prime quattro partite stagionali. Il mancato successo sul terreno “Alfredo Viviani” contro una squadra, Potenza, che nulla ha potuto contro il decisionismo degli avversari per evitare la sconfitta fino ad inizio ripresa, ha avuto la meglio quando ha elevato il ritmo delle giocate. “Non siamo la migliore squadra del girone – afferma spesso mister Longo – prima di noi ne esistono altre”. Essere modesti e stare con i piedi per terra ad inizio stagione a proposito di determinati obiettivi ci sta, ma si deve anche smentire ciò che avviene sul terreno di gioco e lavorare per cambiarlo. Quello che rappresentava il punto debole del precedente campionato: difesa poco ermetica e tra le peggiori, si sta rivelando ancora debole ed a nulla sta servendo un attacco sempre proficuo. Contro il Potenza è stata la volta di D’Auria mettere dentro il pallone per due volte quando la sua squadra stava subendo il passivo. Formazione pitagorica che mister Longo la ripete per la terza giornata consecutiva tenendo fede al detto: “formazione che vince non si cambia”. Non la pensa allo stesso modo mister De Giorgio che lascia fuori Novella, Siatounis, Mazzeo per fare posto a Balzano, Castorani, Petrungaro.

Calcio d’avvio da parte del Potenza che non imposta alcuna giocata pericolosa nei confronti del Crotone. Pitagorici con Maggio a sinistra una spina nel fianco dei difensori lucani quando, palla al piede si proietta verso l’area avversaria. Ed è proprio lui che al minuto ventuno fornisce un ottimo assist a Gomez che non ha difficoltà a metterlo dentro. L’immediata reazione del Potenza si conclude con la traversa colpita da Felippe. Non solo Maggio a sinistra, Anche Zunno a destra è sempre presente nelle ripartenze e nel dialogare con Andreoni. Raddoppio del Crotone per merito dell’esterno destro Zunno al minuto ventinove. Buona disposizione della linea difensiva con la coppia centrale Cargnelutti, Di Francesco, come buona la linea mediana con Sandri, Vinicius. Unico errore avere concesso a D’Auria al minuto trentanove di calciare indisturbato il pallone dalla distanza terminato in rete. Inizio ripresa giusto il tempo di avviare il gioco ed il Crotone mette dentro il terzo pallone ancora con Gomez e sempre in seguito ad un assist di Maggio. La linea mediana del Crotone continua ad ignorare D’Auria che dalla distanza al minuto cinquantacinque riapre la partita. Si rivede la squadra pitagorica della passata stagione con la retroguardia che concede troppo spazio agli avversari. E come la passata stagione il Crotone si fa raggiungere sul 3-3 quando conduceva col doppio vantaggio. Nulla di nuovo nel Crotone nonostante il calciomercato. Attacco concreto, difesa fragile e poco attenta nella marcatura uomo su uomo.