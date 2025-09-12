Perugia. Aggressione a Fontivegge, Marco Squarta: «Nessuna tolleranza per chi porta violenza nelle nostre città»

«Dopo le terribili immagini dell’aggressione a Fontivegge, è arrivata una risposta immediata e concreta dello Stato». Lo afferma in una nota l’europarlamentare Marco Squarta, commentando l’arresto del presunto responsabile dell’aggressione avvenuta nei pressi della stazione di Fontivegge a Perugia.

Secondo quanto dichiarato dallo stesso esponente politico, il responsabile è un 27enne di nazionalità nigeriana, irregolare e già noto alle forze dell’ordine: «è stato individuato, denunciato ed espulso». L’uomo, prosegue la nota, si trova attualmente nel Centro di Permanenza per il Rimpatrio (Cpr) di Ponte Galeria, «da dove verrà rimpatriato».

Squarta esprime inoltre la sua solidarietà alla vittima: «Fortunatamente la signora sta bene. A lei va tutta la mia vicinanza e solidarietà». Nella nota il parlamentare rivolge un ringraziamento «alle forze dell’ordine e alle istituzioni che, con tempestività ed efficacia, hanno reso possibile questo risultato».

Concludendo il suo intervento, Squarta rilancia la linea della fermezza contro la violenza e l’immigrazione irregolare: «Nessuna tolleranza per chi porta violenza nelle nostre città. Chi non ha diritto di stare in Italia deve essere allontanato senza esitazioni. Chi colpisce cittadini innocenti non può avere alcun futuro nel nostro Paese».

Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti delle autorità locali; non sono stati rilasciati ulteriori dettagli sulle indagini in corso né sulle eventuali misure cautelari disposte.