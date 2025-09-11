Reggio Calabria, tutto pronto per Scirubetta 2025: il Villaggio del Gelato Artigianale torna sul Lungomare Falcomatà

Reggio Calabria si prepara ad accogliere Scirubetta 2025 – Il Villaggio del Gelato Artigianale, evento internazionale giunto alla quarta edizione e organizzato da Conpait. Dal 13 al 16 settembre, il Lungomare Falcomatà si trasformerà in un villaggio diffuso dedicato all’eccellenza del gelato artigianale, confermando la città come crocevia mondiale di sapori, tecniche e culture. Dopo le oltre 100.000 presenze registrate nell’edizione 2024, l’appuntamento di quest’anno punta a superarsi con un programma ancora più ricco di laboratori, degustazioni, talk, show, spettacoli e iniziative culturali.

34 maestri gelatieri in gara

Saranno 34 i maestri gelatieri protagonisti, italiani e internazionali, che proporranno gusti inediti realizzati con ingredienti autentici calabresi e materie prime provenienti dai propri territori d’origine. Due le sfide in programma: una giuria tecnica composta da esperti decreterà il vincitore assoluto, mentre i visitatori potranno assegnare il Premio della Giuria Popolare attraverso i gettoni degustazione.

Un’esperienza oltre il gelato

Scirubetta 2025 non sarà solo un festival del gelato, ma un’esperienza gastronomica e artistica a 360 gradi. Gli chef della Federazione Italiana Cuochi proporranno abbinamenti inediti tra piatti caldi e gelato; un’area dedicata alla pizza artigianale, uno spazio cocktail e un angolo birra artigianale renderanno omaggio al bergamotto di Reggio Calabria. Previsti anche laboratori creativi per bambini e spettacolari sculture di ghiaccio dal vivo realizzate da maestri internazionali.

Un festival dal respiro internazionale

Delegazioni da Giappone, USA, Belgio, Tunisia, Ungheria, Polonia e Francia porteranno sullo Stretto un melting pot di sapori e tradizioni. Non mancheranno relatori di fama internazionale e giornalisti enogastronomici di primo piano, tra cui Luciano Pignataro, Fabrizio Carrera, Alberto Lupini, Bruno Gambacorta, Giusy Ferraina, Giulia Mancini, Donata Marrazzo, Franco Cesare Puglisi ed Edoardo Raspelli. Per i media accreditati, è previsto anche un press tour con tappa al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, custode dei Bronzi di Riace.

Cultura, territorio e identità

Oltre alle degustazioni, l’evento proporrà talk tematici su innovazione, sostenibilità, economia e cultura legati al gelato artigianale, trasformando Scirubetta in una vera agorà del gusto e del pensiero.

Un evento per tutti

L’ingresso al villaggio sarà gratuito. Per partecipare alle degustazioni sarà sufficiente acquistare i gettoni alle casse ufficiali. L’evento, family-friendly, accoglierà famiglie, professionisti e appassionati, offrendo un’occasione unica per vivere il gelato come simbolo di creatività, identità e sostenibilità.

Alla conferenza stampa di presentazione, moderata dai giornalisti Francesco Mannarino e Giovanna Pizzi, sono intervenuti il presidente di Conpait, Angelo Musolino, e il sindaco della Città Metropolitana, Giuseppe Falcomatà.

Il conto alla rovescia è iniziato: dal 13 al 16 settembre Reggio Calabria diventerà la capitale mondiale del gelato artigianale.

👉 Programma e aggiornamenti: www.scirubettafestival.it/il-programma